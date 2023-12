ЕС обещает реакцию на гибель мирных протестующих в Мьянме

Европейский Союз готовит ответные шаги на гибель мирных протестующих в Мьянме на акциях протеста против военного переворота.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Он вспоминает, что в результате репрессий военных Мьянмы против демонстрантов уже есть погибшие и много раненых.

"Стреляя в безоружных граждан, силовики продемонстрировали вопиющее пренебрежение к международному праву и должны быть привлечены к ответственности. Насилие не легитимизирует незаконное свержение демократически избранной власти. Военные должны немедленно прекратить применение силы против гражданских лиц и позволить людям свободно реализовывать право на свободу выражения мнений и собрания", - заявил он.

Боррель добавил, что ЕС решительно поддерживает людей, которые вышли защищать свою демократию.

"ЕС в ближайшее время примет меры в ответ на эти события", - добавил он.

Как сообщает Associated Press, в воскресенье силовики в Мьянме прибегли к массовым арестам и стреляли на поражение для разгона протестов против военного переворота.

Сообщают о как минимум четырех погибших протестующих.

At least 18 people were killed & 30 wounded in #Myanmar today. “We strongly condemn the escalating violence against protests in Myanmar & call on the military to immediately halt the use of force against peaceful protestors," says spox Ravina Shamdasani 👉https://t.co/nqhVYtXZfv pic.twitter.com/sAvKPwR4F7