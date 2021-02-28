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ЕС обещает реакцию на гибель мирных протестующих в Мьянме

Воскресенье, 28 февраля 2021, 17:16

Европейский Союз готовит ответные шаги на гибель мирных протестующих в Мьянме на акциях протеста против военного переворота.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Он вспоминает, что в результате репрессий военных Мьянмы против демонстрантов уже есть погибшие и много раненых.

"Стреляя в безоружных граждан, силовики продемонстрировали вопиющее пренебрежение к международному праву и должны быть привлечены к ответственности. Насилие не легитимизирует незаконное свержение демократически избранной власти. Военные должны немедленно прекратить применение силы против гражданских лиц и позволить людям свободно реализовывать право на свободу выражения мнений и собрания", - заявил он.

Боррель добавил, что ЕС решительно поддерживает людей, которые вышли защищать свою демократию.

"ЕС в ближайшее время примет меры в ответ на эти события", - добавил он.

Как сообщает Associated Press, в воскресенье силовики в Мьянме прибегли к массовым арестам и стреляли на поражение для разгона протестов против военного переворота.

Сообщают о как минимум четырех погибших протестующих.

Азийский офис Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека сообщает, что погибли как минимум 18 человек и более 30 ранены.



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