Порошенко ответил, почему сам не заблокировал пул каналов Медведчука
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина Виктора Медведчука, потому блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Также Порошенко возмущается, почему президент Владимир Зеленский 2 года тянул с решением.
Источник: Facebook-страница Порошенко
Прямая речь: "Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты.
В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании.
Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его.
Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко".
Детали: Порошенко заявил, что "при решении сложных политических проблем придерживался норм права", которое запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.
Также он возмутился, почему Зеленский ждал два года и почему решение СНБО о санкциях не касается канала "НАШ"?
В то же время, Порошенко заявил, что он и его команда поддерживает решение СНБО.
Он надеется, что власть обоснует свою позицию о блокировании телеканалов Медведчука в судах.
Порошенко также переживает, чтобы власть не оказывала давление на украинские патриотические телеканалы.
В частности, пулу Порошенко принадлежат телеканалы "Прямой" и "5 канал".
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.