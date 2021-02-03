Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко ответил, почему сам не заблокировал каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 10:41

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина Виктора Медведчука, потому блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Также Порошенко возмущается, почему президент Владимир Зеленский 2 года тянул с решением.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Прямая речь: "Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты.

В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании.

Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его.

Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко".

Детали: Порошенко заявил, что "при решении сложных политических проблем придерживался норм права", которое запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.

Также он возмутился, почему Зеленский ждал два года и почему решение СНБО о санкциях не касается канала "НАШ"?

В то же время, Порошенко заявил, что он и его команда поддерживает решение СНБО.

Он надеется, что власть обоснует свою позицию о блокировании телеканалов Медведчука в судах.

Порошенко также переживает, чтобы власть не оказывала давление на украинские патриотические телеканалы.

В частности, пулу Порошенко принадлежат телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПорошенкоМедведчуксанкциителевидениеЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука

От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек

Видео Фото ОбновленоПрототип корабля для межпланетных путешествий SpaceX Starship разбился при посадке

ВидеоТрансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука – источник

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛ САНКЦИИ

Все новости...
Порошенко
Зеленский рассказал, что его больше всего беспокоит в "пленках Порошенко-Байдена"
Относительно Порошенко и Байдена открыли 2 новых дела в Украине – адвокат
Порошенко все еще уступает Зеленскому во втором туре, но отрыв стал меньше – опрос
Последние новости
10:44
Суд в Англии обязал Коломойского оплатить Приватбанку дополнительно 1 миллион фунтов стерлингов
10:41
Порошенко ответил, почему сам не заблокировал каналов Медведчука
10:28
ОП о санкциях против каналов Медведчука: сотрудничество с врагом и финансирование из России
10:20
Оккупанты придумали для Крыма "особые районы" для защиты от санкций
10:19
Венгерские врачи заявили, что не могут рекомендовать вакцины из России и Китая
09:56
Tesla отзывает 135 тысяч электромобилей в США
09:51
"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука
09:46
фото"Слуги народа" блокируют трибуну наперегонки с ОПЗЖ
09:36
Новое правительство Италии поручат сформировать бывшему главе ЕЦБ
09:16
Санкции против Козака ввели из-за схем с поставками угля из ОРДЛО
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!