Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не блокировал каналы из пула кума Путина Виктора Медведчука, потому блокировка накладывалась на предвыборную кампанию. Также Порошенко возмущается, почему президент Владимир Зеленский 2 года тянул с решением.

Источник: Facebook-страница Порошенко

Прямая речь: "Каналы группы Медведчука стали откровенным орудием российской информационной войны против Украины. И в этой войне Украина имеет право и должна защищаться, используя для этого все имеющиеся инструменты.

В октябре 2018 года наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах по пророссийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании.

Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский. И, кстати, все три канала поддерживали именно его.

Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил "а почему же это решение не принял Порошенко".

Детали: Порошенко заявил, что "при решении сложных политических проблем придерживался норм права", которое запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц, кроме как за причастность к финансированию терроризма.

Также он возмутился, почему Зеленский ждал два года и почему решение СНБО о санкциях не касается канала "НАШ"?

В то же время, Порошенко заявил, что он и его команда поддерживает решение СНБО.

Он надеется, что власть обоснует свою позицию о блокировании телеканалов Медведчука в судах.

Порошенко также переживает, чтобы власть не оказывала давление на украинские патриотические телеканалы.

В частности, пулу Порошенко принадлежат телеканалы "Прямой" и "5 канал".

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