Кремль отреагировал на санкции против каналов из орбиты кума Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что в Кремле осуждают санкции президента Украины против телеканалов из орбиты кума Путина нардепа "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: Дмитрий Песков, российское издание РБК

Прямая речь: "Мы можем только осудить действия украинской власти. Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".

Детали: По словам Пескова, подобные действия украинских властей - это те события, на которые стоит обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям.

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