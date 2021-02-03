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Кремль отреагировал на санкции против каналов из орбиты кума Путина

Среда, 3 февраля 2021, 13:36
Кремль отреагировал на санкции против каналов из орбиты кума Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что в Кремле осуждают санкции президента Украины против телеканалов из орбиты кума Путина нардепа "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Источник: Дмитрий Песков, российское издание РБК

Прямая речь: "Мы можем только осудить действия украинской власти. Ограничения и даже запрет деятельности телеканалов - это то, что не соответствует ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ".

Детали: По словам Пескова, подобные действия украинских властей - это те события, на которые стоит обратить внимание ОБСЕ и другим международным организациям.

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Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • Информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ отметили, что ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из пула Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".

Украинская правда
Темы: ПутинМедведчуксанкциителевидениеУкраина
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