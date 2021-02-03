Каналы Медведчука попытаются закрыть и в Youtube

Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram

Детали: Он пояснил, что эти каналы и в интернет-трансляциях "представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины".

Ткаченко отметил, что, хотя, YouTube и руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, однако он уверен, что "популярная платформа должна знать о том, кто именно и как именно финансирует и производит враждебный контент".

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