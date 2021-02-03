Каналы Медведчука попытаются закрыть и в Youtube
Министерство культуры и информационной политики направит в компанию YouTube решение СНБО Украины о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на видеосервисе.
Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Telegram
Детали: Он пояснил, что эти каналы и в интернет-трансляциях "представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным заказчиком, а частью пропагандистской войны России против Украины".
Ткаченко отметил, что, хотя, YouTube и руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, однако он уверен, что "популярная платформа должна знать о том, кто именно и как именно финансирует и производит враждебный контент".
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
- Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- Информированные собеседники Украинской правды в СНБО и СБУ отметили, что ООО "Торговый дом "Донские угли", которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из пула Виктора Медведчука "112", "ZIK" и "NewsOne".