Относительно Байдена и Порошенко в Украине закрыли все дела – адвокат

Уголовные производства, которые были открыты 22 января 2021 года по решению Печерского суда в отношении президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко, закрыли.

Источник: пресс-конференция адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя, "Европейская солидарность"

Прямая речь Новикова: "Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда президент Байден уже начал выполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты.

Мы видим, что когда речь идет не просто о расследованиях, которые могут повредить интересам государства, но и о расследованиях, которые становятся лично опасны и неудобны для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров".

Детали: По словам адвокатов, 1 февраля апелляционная палата ВАКС окончательно подтвердила закрытие производства по заявлению нардепа Андрея Деркача, более известного как дело Байдена-Порошенко.

Адвокаты также отметили, что будут ставить вопрос о привлечении к ответственности нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского, которые попали под санкции США, "за их клевету".

Защитники Порошенко считают, что заявления нардепов были заведомо ложными сообщениями о преступлении, деятельностью, которая способствует государству-агрессору и направлена ​​против украинских интересов.

Что было раньше: В конце января 2021 года адвокат Порошенко заявил, что относительно его клиента и действующего президента США Джо Байдена зарегистрировали два новых уголовных производства в Украине.

Предыстория:

19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы , которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.

В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.

Читайте также: Атака на Байдена: как Зеленский создает новый кризис в отношениях с США



Кино для Трампа. Зачем Джулиани прилетал в Украину