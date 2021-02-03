Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский объяснил послам G7 и Евросоюза причины блокирования каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 22:41

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине обсуждали о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Хочу отметить работу Службы безопасности именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве.  Санкции против средств массовой информации - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной.  Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов.  Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности".

Детали: Президент отметил, что эти телеканалы длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижения гибридного влияния государства-агрессора.

Зеленский заверил послов, что свободе слова в Украине ничто не угрожает.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что санкции в отношении некоторых СМИ были введены на основе серьезных доказательств.

Напомним: Перед встречей с послами Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по санкциям против телеканалов Медведчука.

Читайте также: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийG7ЕСсанкцииМедведчук


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 3 февраля: реакция на блокировку каналов Медведчука, электоральные настроения украинцев

Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и успокаивал их

Данилов: В Украине еще много антиукраинских каналов, но нужны доказательства

На Донбассе началась проверка готовности войск

видеоПорошенко похвалил СБУ Зеленского и пожаловался, что при нем такого не было

Судью Вовка принудительно приведут в Антикоррупционный суд

Все новости...
Зеленский
Верховный суд отказался возбуждать дело против Зеленского об отстранении главы КСУ
Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и успокаивал их
На Донбассе началась проверка готовности войск
Последние новости
22:41
фотоЗеленский объяснил послам G7 и Евросоюза причины блокирования каналов Медведчука
22:10
Новости экономики: санкции Зеленского, первая лицензия для казино
21:55
фото, видеоНа Запорожской ТЭС произошла авария, оставив ряд населенных пунктов без света
21:42
Аукционы по продаже тюрем начнутся в феврале – Малюська
21:37
Новости 3 февраля: реакция на блокировку каналов Медведчука, электоральные настроения украинцев
21:23
Витренко попытаются в третий раз назначить министром энергетики – нардеп
21:11
Верховный суд отказался возбуждать дело против Зеленского об отстранении главы КСУ
20:56
ЕС в рамках борьбы с раком хочет указывать на вред алкоголя на этикетках
20:39
От продажи гособлигаций в бюджет привлекли еще 5 миллиардов
20:21
Зеленский встретился с руководителями украинских телеканалов и успокаивал их
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!