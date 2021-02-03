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Зеленский объяснил послам G7 и Евросоюза причины блокирования каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 21:41
Зеленский объяснил послам G7 и Евросоюза причины блокирования каналов Медведчука

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине обсуждали о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Хочу отметить работу Службы безопасности именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве.  Санкции против средств массовой информации - это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной.  Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации многих украинских государственных органов.  Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности".

Детали: Президент отметил, что эти телеканалы длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижения гибридного влияния государства-агрессора.

Зеленский заверил послов, что свободе слова в Украине ничто не угрожает.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что санкции в отношении некоторых СМИ были введены на основе серьезных доказательств.

Напомним: Перед встречей с послами Зеленский встретился с руководителями ведущих украинских телевизионных каналов по санкциям против телеканалов Медведчука.

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Предыстория: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийG7ЕСсанкцииМедведчук
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