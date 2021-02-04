Пожар в больнице: 4 человека отравились, пострадали анестезиолог и медбрат
Причины пожара в Запорожской областной инфекционной больнице еще выясняют, предварительно установлено, что трое COVID-пациентов и врач, которые погибли, отравились угарным газом, а анестезиолог и медбрат получили ожоги и находятся в больнице.
Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, ГСЧС и полиция в Запорожской области
Детали: Генпрокурор сообщила, что из-за пожара в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч.2 ст. 270 УКУ).
Уже допрошены 5 человек. Следователи осматривают место происшествия с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и ГСЧС.
Сообщение о возгорании поступило 3 февраля в 23.29. В очаге опасности находились 12 человек.
Венедиктова сообщила, что в реанимационном боксе COVID-отделения погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу – 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ.
Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.
8 человек спасены, 2 из них – еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.
По данным ГСЧС в Запорожской области, в 00:09 спасатели локализовали пожар, а в 00:19 – ликвидировали его.
Полиция информирует, что возгорание возникло на первом этаже 5-этажного здания в одной из палат-боксов реанимационного отделения областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19.
Сейчас организована охрана места происшествия.
Предыстория:
- В ночь на 4 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар, погибли трое больных и молодой врач.
- Министр здравоохранения Максим Степанов в четверг утром вылетел в Запорожье для установления обстоятельств пожара в областной инфекционной больнице, где погибли четыре человека.