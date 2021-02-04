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В Раде зарегистрировали уже третий закон о наказании за сексизм

Четверг, 4 февраля 2021, 14:32
Фото izbirkom.org.ua

В Верховной Раде зарегистрировали уже третий законопроект, который предлагает установить наказание за публичные проявления сексизма.

Источник: законопроект 4599-2, опубликованный на сайте Верховной Рады

Детали: Группа нардепов от разных фракций предлагает внести изменения в Кодекс об админправонарушениях и предусмотреть за публичное проявление сексизма штрафы от 170 до 510 гривен или общественные работы на срок от 30 до 60 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

Согласно пояснительной записке, закон призван создать законодательные основания для преодоления проявлений сексизма в публичной сфере.

А также установить административную ответственность за публичные, в том числе в общественном месте и/или через СМИ, проявления сексизма.

Отмечается, что принятие законопроекта не требует дополнительных расходов из бюджета.

Среди инициаторов есть и председатель партии СН Александр Корниенко, который сам стал антигероем сексистского скандала в июне 2020 года.

Предыстория: 

  • 15 января группа народных депутатов во главе с представителем "Слуги народа" Александром Качурой зарегистрировала два законопроекта, касающиеся проявлений сексизма. 
  • Документ №4598 предлагает ввести дефиницию "сексизм" и внести изменения в некоторые законодательные акты относительно запрета проявлений сексизма в обществе.
  • А законопроект №4599 предлагает установить ответственность за проявления сексизма. В частности, штрафы от 170 до 340 гривен, или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 7 суток. За те же действия, совершенные повторно, предлагают наказывать штрафом в 340-680 гривен, или общественными работами на срок от 40 до 60 часов, или административным арестом на срок до 15 суток.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство


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