ОПЗЖ готовит импичмент Зеленскому
На своем съезде "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла резолюцию об инициировании процедуры импичмента президента Владимира Зеленского через персональные санкции против нардепа партии Тараса Козака и блокировки "трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов" – "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Источник: пресс-служба ОПЗЖ
Дословно: "Мы осуждаем антиконституционные и противоправные действия президента Владимира Зеленского, который своим указом ввел персональные санкции против народного депутата Тараса Козака и заблокировал работу трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK".
Детали: Они назвали это "это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры".
Партия утверждает, что Зеленский нарушил Конституцию, законы, принципы демократии и верховенства права.
Так, делегаты постановили:
- Депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского с поста президента в порядке импичмента.
- Руководящим органам партии скоординировать необходимые ресурсы для защиты Козака, а также прав коллективов телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского.
- Местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции партии по импичменту президента украинскому обществу.
Справка: Импичмент президента объявляют в двух случаях: совершения им государственной измены или другого преступления. Об этом говорится в статье 111 Конституции Украины.
Перечень "других преступлений", за совершение которых главу государства могут лишить должности, в Основном законе не приводится.
Читайте также: Избавиться от президента. Как будет работать закон об импичменте
Предыстория:
- 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
- В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
- Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука
Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112
Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине