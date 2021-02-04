ОПЗЖ готовит импичмент Зеленскому

На своем съезде "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла резолюцию об инициировании процедуры импичмента президента Владимира Зеленского через персональные санкции против нардепа партии Тараса Козака и блокировки "трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов" – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Дословно: "Мы осуждаем антиконституционные и противоправные действия президента Владимира Зеленского, который своим указом ввел персональные санкции против народного депутата Тараса Козака и заблокировал работу трех ведущих независимых украинских телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK".

Детали: Они назвали это "это нападением на демократию, свободу слова и попыткой установления диктатуры".

Партия утверждает, что Зеленский нарушил Конституцию, законы, принципы демократии и верховенства права.

Так, делегаты постановили:

Депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде начать процедуру отстранения Зеленского с поста президента в порядке импичмента.

с поста президента в порядке импичмента. Руководящим органам партии скоординировать необходимые ресурсы для защиты Козака, а также прав коллективов телевизионных каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Областным партийным организациям начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского.

в поддержку импичмента Зеленского. Местным партийным организациям обеспечить разъяснение позиции партии по импичменту президента украинскому обществу.

Справка: Импичмент президента объявляют в двух случаях: совершения им государственной измены или другого преступления. Об этом говорится в статье 111 Конституции Украины.

Перечень "других преступлений", за совершение которых главу государства могут лишить должности, в Основном законе не приводится.

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Предыстория:

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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