Избавиться от президента. Как будет работать закон об импичменте

Верховная Рада приняла законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)".



За документ, который был предложен Владимиром Зеленским, проголосовали 244 депутата от "Слуги народа" и один внефракционный.

Закон был принят с нарушением регламента, поскольку принятие в целом сразу после первого чтения допускается только в том случае, если законопроект признан не требующим доработки и если не поступило замечаний по его содержанию от народных депутатов.

Перед голосованием за законопроект об импичменте замечания по его содержанию высказывали представители фракций "Батькивщины" и "Европейской солидарности".

Необходимость доработки документа подчеркивало и Главное научно-экспертное управление Рады.

Рассказываем, что изменится для президента Украины и за что его могут убрать с должности.

Импичмент президента объявляют в двух случаях: совершения им государственной измены или другого преступления фото: радио свобода

Что такое импичмент?

Это процедура отстранения от должности высших должностных лиц государства, как правило, президента.

В разных странах мира процедура импичмента регулируется в соответствии с собственным законодательством и является одной из составляющих системы сдержек и противовесов.

Что говорит об импичменте Конституция?

Импичмент президента объявляют в двух случаях: совершения им государственной измены или другого преступления. Об этом говорится в статье 111 Конституции Украины.

Перечень "других преступлений", за совершение которых главу государства могут лишить должности, в Основном законе не приводится.

В комментарии "Украинской правде" народный депутат от фракции "Слуга народа", адвокат Александр Качура пояснил, что в законопроекте идет речь об уголовных преступлениях.

"Другие – это уголовные преступления. Все статьи Уголовного кодекса вписать невозможно. Всё не уголовное это не преступление, а проступок и правонарушение. Соответственно другая квалификация", – сказал он.

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Процедура устранения президента с поста входит в одно из 37 полномочий Верховной Рады, определенных Конституцией.

Чтобы объявить импичмент президента, этот вопрос сначала должен быть инициирован парламентским большинством и поддержан минимум 226 голосами нардепов.

Для проведения расследования Рада создает специальную временную следственную комиссию, в состав которой включаются специальный прокурор и специальные следователи. Впоследствии выводы и предложения ВСК рассматриваются на заседании парламента.

Решение об обвинении президента Украины ВР принимает при наличии оснований и не менее чем 300 голосов.

После этого дело проверяет Конституционный Суд. Он предоставит Раде заключение о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.

В свою очередь, Верховный Суд передает парламенту вывод о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Далее решение об отстранении главы государства с поста в порядке импичмента своими голосами должны поддержать как минимум 338 народных депутатов – три четверти от конституционного состава.

В случае досрочного прекращения полномочий президента исполнение его обязанностей возлагается на председателя Верховной Рады.

Принятие законопроекта должно обеспечить фактическую реализацию Конституции относительно импичмента. Документ определит состав временной следственной комиссии, статус специального прокурора и специальных следователей, которые будут вести расследование.

Так было с Януковичем?

Процедуру импичмента президента в Украине ни разу не применяли. После побега Януковича из Киева парламент поддержал постановление об отстранении его от должности президента Украины.

В нем говорилось о том, что Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных обязанностей, "поставив под угрозу управляемость государства, территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Исходя из обстоятельств крайней необходимости, Верховная Рада Украины, выражая суверенную волю украинского народа, постановляет: установить, что президент Украины Виктор Янукович неконституционным способом самоустранился от осуществления конституционных полномочий и является таковым, который не выполняет свои обязанности", – зачитал тогда текст постановления из президиума парламента Александр Турчинов.

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Защитники Януковича настаивают, что его отстранение от должности президента было незаконным и неконституционным. Статьи Конституции Украины объясняют, что прекращение полномочий президента возможно только в случае:

отставки;

невозможности выполнять полномочия по состоянию здоровья;

смещения с поста в порядке импичмента;

смерти.

Почему сейчас?

Принятие закона об импичменте президента было одним из обещаний в предвыборной программе Владимира Зеленского.

Вскоре после инаугурации президент подал в Верховную Раду VIII созыва проект закона об импичменте главы государства, но его не внесли в повестку дня.

Более того, народные избранники на прощание приняли законопроект "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который был зарегистрирован в парламенте еще в конце 2014 года.

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В документе указывается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины (ВСК) – это коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов представлении об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Также комиссия будет иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Закон был подписан спикером парламента Андреем Парубием еще 12 июня, однако автограф Зеленского под документом так и не появился.

"Украинская правда" пыталась выяснить причины этого у Офиса президента, но ответа не получила.

После голосования на парламентских выборах 21 июля Зеленский заверил, что новым созывом Верховной Рады будет принят закон об импичменте.

"Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Это – решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", – пообещал глава государства.

Как можно будет устранить президента в Украине?

Процедуру импичмента должны инициировать письменным представлением с подписями минимум 226 парламентариев. Законопроект отмечает, что подписи не отзываются.

Далее с "целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования" создается временная следственная комиссия. Она будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом государственной измены или другого преступления.

В состав ВСК по принципу пропорционального представительства фракций и групп войдут народные депутаты, а также специальный прокурор и специальные следователи.

Спецпрокурором и спецследователями могут быть не только члены парламента. Пункт 5 четвертой статьи законопроекта определяет такие требования к кандидатам на должности:

гражданин Украины, проживающий на ее территории не менее десяти лет;

свободно владеет государственным языком;

имеет высшее юридическое образование;

имеет не менее чем десятилетний стаж работы в должности прокурора и/или следователя;

не имеет судимости.

В свою очередь, права, свободы и законные интересы президента в процедуре импичмента обеспечивают его защитники. Их может быть не более пяти. В отличие от кандидатов на должности спецпрокурора и спецследователей, в законе нет дополнительных требований к защитникам главы государства.

Выводы и предложения временной следственной комиссии рассматриваются на открытом пленарном заседании Рады. Но если в материалах ВСК есть информация, составляющая государственную или иную охраняемую законом тайну, то заседание парламента проходит в закрытом режиме.

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После этого Верховная Рада тайно голосует бюллетенями за постановление об обвинении президента. Решение будет принято, если "за" проголосуют как минимум 300 депутатов.

В случае принятия постановления ВР обращается в Конституционный Суд и Верховный Суд.

В КС – для проверки дела и получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.

В ВС – для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

Если выводы КС и ВС покажут соблюдения требований Конституции и законов, происходит тайное голосование за постановление об импичменте президента.

Решение считается принятым, если за него проголосуют три четверти народных депутатов от конституционного состава Рады, то есть как минимум 338.

В случае непринятия постановления спикер парламента объявляет о прекращении процедуры импичмента, прекращает полномочия специальной временной следственной комиссии, а также от имени Верховной Рады в письменной форме извиняется перед президентом.

В законопроекте также сказано, что отставка президента по собственному желанию является основанием для прекращения процедуры импичмента, а также для закрытия соответствующих производств в Конституционном и Верховном судах.

В то же время материалы по инициированию импичмента, выводы и предложения ВСК, а также документы и результаты экспертиз направляются для осуществления досудебного расследования в отношении главы государства.

Александр Иванческул, для УП