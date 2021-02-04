"Порошенко не хватило политической воли" – Аваков о блокировании каналов Медведчука

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пятый президент Петр Порошенко мог заблокировать телеканалы Виктора Медведчука, но ему на тот момент не хватило политической воли.

Источник: Аваков в эфире "Право на владу"

Прямая речь Авакова: "Когда президент Зеленский подписал указ, я с ним полностью солидарен, у него хватило политической воли и хватило достаточно законных оснований.

Детали: На вопрос, что мешало это решение принять раньше, Аваков ответил "Не было политической воли. Ну, это я очень аккуратно говорю. В какой-то момент времени у ряда членов РНБО и у президента Украины на тот момент Петра Алексеевича, который много сделал для страны, но в данном вопросе не принял такого решения – не хватило политической воли. У Зеленского хватило".

Напомним: В этом же эфире коллега Авакова министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов кума Путина Виктора Медведчука только сейчас появились юридические основания.

Предыстория:

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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