Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Порошенко не хватило политической воли" – Аваков о блокировании каналов Медведчука

Четверг, 4 февраля 2021, 23:47

Министр внутренних дел Арсен Аваков уверяет, что пятый президент Петр Порошенко мог заблокировать телеканалы Виктора Медведчука, но ему на тот момент не хватило политической воли.

Источник: Аваков в эфире "Право на владу"

Прямая речь Авакова: "Когда президент Зеленский подписал указ, я с ним полностью солидарен, у него хватило политической воли и хватило достаточно законных оснований.

Детали: На вопрос, что мешало это решение принять раньше, Аваков ответил "Не было политической воли. Ну, это я очень аккуратно говорю. В какой-то момент времени у ряда членов РНБО и у президента Украины на тот момент Петра Алексеевича, который много сделал для страны, но в данном вопросе не принял такого решения – не хватило политической воли. У Зеленского хватило".

Напомним: В этом же эфире коллега Авакова министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что для блокировки телеканалов кума Путина Виктора Медведчука только сейчас появились юридические основания.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "вПАРивают" уголь Украине

Роман Петренко, УП
Темы: АваковПорошенкоМедведчукпропагандасанкции


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВо время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – "Схемы"

Новости 4 февраля: продление карантина, ОПЗЖ и импичмент Зеленского

В Верховном суде судятся с Зеленским из-за блокирования телеканалов Медведчука

фотоВ Украине впервые сообщили о подозрении "вору в законе"

Вице-премьер спрогнозировала три сценария по открытию границ для украинцев

Украина выиграла Стокгольмский арбитраж у Коломойского по взысканию $6 млрд

Все новости...
Аваков
Вместо Кернеса. Аваков, олигархи и выборы в Харькове
Зеленский отреагировал на пожар в Харькове и дал поручение Авакову
Фукс рассказал о встрече с Аваковым: "Это мое личное дело"
Последние новости
00:17
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
23:58
видеоОкружение Лукашенко захватило рынок сигарет и зарабатывает миллиарды на россиянах – расследование
23:47
видео"Порошенко не хватило политической воли" – Аваков о блокировании каналов Медведчука
23:10
видеоВо время карантина Зеленский устроил вечеринку к своему дню рождения – "Схемы"
22:42
Ткаченко о закрытии телеканалов: Решение ожидали уже давно, только сейчас появились основания
22:13
В Белом доме хотят больше ответственности для РФ за злонамеренную деятельность
21:50
У Навального анонсировали новые митинги в России на весну и лето
21:42
Субвенция местным бюджетам: Зависимость от "пожеланий" нардепов усилится – КШЭ
21:35
Посол Канады в Украине рассказала о перспективах соглашения о мобильности молодежи
21:23
Официальный курс: гривня продолжает укрепление
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!