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Счастливчик: нардеп от "Слуги народа" 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею

Пятница, 5 февраля 2021, 10:44
Счастливчик: нардеп от Слуги народа 6 раз выиграл сотни тысяч в лотерею
Фото molbuk.ua

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные его электронной декларации на сайте Национального агентства по противодействию коррупции

Детали: Согласно обнародованной информации, Павлюк 26 января получил 446 тысяч 858 гривен выигрыша от фирмы 'АйЛОТ", 249 тысяч гривен – от "Западный трейд", 373 тысячи гривен – от "Киевский трейд".

А также 249 тысяч гривен от "Днепровский трейд", 373 тысячи гривен – от "Прикарпатский трейд" и 249 тысяч гривен от "Подольский трейд".

Сообщается, что как вид данного дохода в декларации указана выплата части выигрыша.

Вместе с тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, одним из видов деятельности фирмы "АйЛОТ" указана "организация азартных игр", а пяти остальных – "организация других видов отдыха и развлечений".

Стоит отметить, что это не первый выигрыш Павлюка – в 2019 году "слуга народа" задекларировал 900 тысяч гривен приза. Судьба улыбалась Павлюку и в 2018 году – тогда он выиграл 160 тысяч гривен.

До депутатства Павлюк работал в военной прокуратуре, до 2018 года официально жил на небольшую зарплату и брал кредит. Первая сумма сбережений появилась в декларации мужчины только после продажи дома в поселке Козин.

Для справки: Максим Павлюк – племянник бизнесмена из Черновцов Ильи Павлюка, которого называли одним из руководителей кампании "Слуги народа" на местных выборах. 

Ранее Илья Павлюк был соратником скандального депутата-коммуниста Игоря Калетника, которого во времена Януковича считали "смотрящим" за таможней. У него он был оформлен помощником в 2007-2011 годах. В те времена СМИ называли Павлюка "королем контрабанды западной таможни".

Павлюк не имеет никакой официальной должности и не является политиком. Однако сообщалось, что парламенте он имеет отдельную группу депутатов "Слуги народа", которых в свое время по подозрению в лоббировании интересов олигарха Рината Ахметова пытался распустить тогдашний руководитель ОПУ Андрей Богдан.

Офис Генерального прокурора даже открыл производство относительно вмешательства Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов. (Стоит отметить, что назначение в апреле 2020 года Игоря Мустецы на должность заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовой также связывали с Ильей Павлюком).

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Предыстория:

  • Стоит отметить, что это не первый случай попытки легализации доходов через "выигрыши". В 2017 году лидер Радикальной партии, на то время нардеп Олег Ляшко задекларировал выигрыш в Украинской национальной лотерее на  сумму 571,045 гривен.

  • В представительстве УНЛ отказались комментировать выигрыши Ляшко или других игроков, заявив, что это конфиденциальная информация.

  • 25 октября в НАПК, а 27 октября 2017 года – в НАБУ заявили, что в ближайшее время проверят декларацию Ляшко о декларировании выигрыша в лотерею.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народадекларациилотореи
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