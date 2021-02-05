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Разумков взял день отпуска

Пятница, 5 февраля 2021, 12:13
Разумков взял день отпуска

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков взял один день отпуска в пятницу 5 февраля за собственный счет.

Источник: пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Дмитрий Александрович взял отпуск на один день за свой счет. В понедельник он будет на работе ".

Детали: Пресс-секретарь также указала, что спикер находится в Киеве и позже сам сможет сообщить, почему решил взять отпуск.

Напомним: Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался при голосовании членов СНБО за санкции в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

По его мнению, если эти лица поддерживают терроризм, как говорится в материалах СБУ, то должны предстать перед судом.

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Украинская правда
Темы: Разумков Дмитрий
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