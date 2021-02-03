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Разумков объяснил позицию относительно каналов Медведчука: Здесь не о санкциях

Среда, 3 февраля 2021, 11:29
Разумков объяснил позицию относительно каналов Медведчука: Здесь не о санкциях

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, что не поддержал в Совете нацбезопасности и обороны введения санкций для нардепа Тараса Козака и телеканалов, подконтрольных Виктору Медведчуку, поскольку считает, что если они поддерживают терроризм, то должны предстать перед судом.

Источник: Разумков на брифинге в Верховной Раде

Прямая речь Разумкова: "Мы живем в стране, где идет война, в том числе гибридная и информационная – и бороться с этими вызовами надо... Но если мы говорим о санкциях, то санкции мы вводим к тем, кого мы не можем наказать здесь. Это иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся за пределами украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и которые не могут отвечать перед украинским судом.

Каждый, кто финансирует терроризм, кто помогает так называемым "ЛНР" и "ДНР" или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Но здесь не о санкциях, здесь об ответственности...

Статья 1 пункт 2 закона о санкциях гласит о лице, финансирующем терроризм. Если мы говорим о терроризме и если эти люди находятся на территории нашего государства, если есть информация о том, что они помогают как-то "ЛНР", "ДНР" или стране-агрессору, то должна быть срочная информация на генерального прокурора – представление, подозрение и в рамках действующего законодательства украинский суд должен принять решение".

Детали: По словам Разумкова, заседание СНБО 2 февраля происходило в форме письменного опроса, а дополнительной информации от представителей спецслужб или главы СБУ не было в пакете документов, которые был предоставлен для ознакомления.

Обсуждения по данному вопросу членов Совбеза не было, подтвердил Разумков информацию, которую ранее "Украинской правде" озвучили источники.

По мнению спикера, если у спецслужб есть информация о преступлениях, то она не должна быть закрытой.

Он также считает, что есть много способов остановить тех, кто работает против интересов Украины: у телеканалов можно отозвать лицензии, а фигурантов уголовных дел можно посадить в тюрьму, – а не ограничиваться санкциями.

Разумков заверил, что остается членом команды президента, хотя и воздержался от решения СНБО о санкциях.

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.
  • Трансляцию каналов Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
  • Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.
  • В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".
  • По данным СМИ, основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийСНБОсанкцииМедведчуктелевидение
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