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Дело о телеграм-сети спецслужб РФ: подозреваемая обжаловала арест

Пятница, 5 февраля 2021, 14:34
Виктория Даскалица (фото: Facebook / Валентин Рыбин)

Защита подозреваемой в государственной измене Виктории Даскалицы, которая является одной из фигуранток дела о сети телеграмм-каналов спецслужб России, просит освободить ее из-под стражи и параллельно собирает 1,5 млн грн на залог.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на ее адвоката Валентина Рыбина.

Прямая речь: "Ей инкриминируют помощь вроде бы российским спецслужбам в администрировании и ведении соответствующих телеграмм-каналов, на которых размещалась определенная информация. Эта информация не является какой-то секретной. Более того, эта информация не призывает к каким-то определенным активным действиям. Однако Служба безопасности Украины считает, и это указано в подозрении, что информация способствовала распространению панических настроений в украинском обществе относительно событий, которые происходят в Украине, поэтому СБУ считает, что женщина должна находиться в СИЗО...

Мы не согласны с таким решением, потому подаем апелляционную жалобу и занимаемся сбором денежного залога... Такого еще не было, чтобы телеграм-каналы "душились" властью таким образом".

Детали: По словам Рыбина, 5 февраля он подал апелляционную жалобу с требованием отменить решение суда первой инстанции и не избирать никакой вообще меры пресечения в Харьковский апелляционный суд.

Он рассказал, что его подзащитную Даскалицу 1 февраля задержали в Киеве и объявили подозрение в государственной измене. Женщина является женой Артема Давыдченко, который в 2014 году представлял одесский "Антимайдан".

Рыбин отметил, что сама Даскалица не признает подозрение и считает его надуманным, денег на залог у ее семьи нет, их будут собирать через знакомых, какую-то сумму хочет предоставить и сам адвокат.

Предыстория: 1 февраля стало известно, что СБУ разоблачила масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб РФ.

По данным следствия, "главным менеджером" агентурной сети является Давыдченко. Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток дела. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщили о подозрении в госизмене.

2 февраля суд в Харькове избрал меры пресечения двум подозреваемым по этому делу. Одна из них получила арест с альтернативой залога более чем в 1,5 млн грн.

Темы: соцсетикриминалРосcияарест


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