Степанов заверил, что условия нового карантина будут мягкими

Министр здравоохранения Максим Степанов отмечает, что общие условия адаптивного карантина, которые правительство планирует ввести до 30 апреля, будут более мягкими.

Источник: Степанов на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь Степанова: "Мы уже разработали соответствующий нормативный акт, которым регламентируются в дальнейшем все карантинные ограничения. Карантин планируем продолжать до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем на сегодняшний день. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации".

Детали: Он подчеркнул, что жесткие карантинные ограничения, так называемый "красный" уровень эпидопасности, могут ввести на территории отдельного региона, если одновременно два показателя превышают норму. Например, наполненность коек с кислородом превысит 65% или темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превысят 50%.

По словам Степанова, пока ни одна область или регион не соответствуют критериям, по которым вводится "красный" уровень эпидопасности.

Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это - не конечный срок.