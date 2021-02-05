Гражданская жена Козака купила квартиру в Москве за $13 млн – "Схемы"

Гражданская жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака Наталья Лавренюк, которую он не указывает в декларации, владеет квартирой на 657 квадратных метров в центре Москвы, в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park.

Источник: "Схемы"

Детали: Отмечается, что на момент приобретения в собственность рыночная стоимость этого жилья составляла 13 млн долларов (или около 350 млн гривен).

Апартаменты находятся в делюкс-комплексе в самом центре Москвы в 5 км от Кремля, по соседству с российским премьером Мишустиным и главой "Почты России".

Согласно официальной выписке из реестра прав Российской Федерации, Наталья Лавренюк стала владелицей квартиры в Knightsbridge Privat Park (Москва, улица Ефремова, 19) в марте 2020 года. Жилье расположено на первом этаже одного из зданий комплекса и имеет так называемый антресольный этаж, то есть два уровня.

Журналисты отмечают, что в Knightsbridge Privat Park Наталья Лавренюк владеет четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями.

Во время вступления в собственность Натальей Лавренюк квартиры за один "квадрат" в этом комплексе на вторичном рынке в среднем просили почти полтора миллиона рублей - то есть чуть меньше 20 тысяч долларов. Таким образом, стоимость ее квартиры на 657 квадратных метров составляла около 13 млн долларов.

Дословно: "Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никак не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в своей декларации об имуществе и доходах, хотя этого требует закон".

Предыстория:

2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.

В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.

Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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