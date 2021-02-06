В Киеве проходят акции возле помещений телеканалов "Наш" и "Интер".

Источник: полиция Киева, Дмитрий Корчинский и "Правый сектор" в Facebook

фото полиции

Дословно полиция: "Сегодня возле телеканалов на улице Жилянской и на улице Дмитриевской собралась группа граждан для проведения акций. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения любых правонарушений.

Сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирования работы телеканалов не происходит".

Детали: В пятницу лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что в субботу в 17.00 состоится акция против работы телеканала "Наш", а также против "преступной деятельности" телеканала "Интер".

фото полиции

Акцию возле телеканала "Наш" анонсировал также "Правый сектор".

Что предшествовало: 4 февраля у здания телеканала "Наш" на улице Жилянской произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требовали закрытия телеканала.

После столкновений и по факту событий, произошедших возле полицейского управления, куда увезли задержанных, правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям.

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