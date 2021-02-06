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В Киеве пикетировали здания каналов "Наш" и "Интер"

Суббота, 6 февраля 2021, 17:44
В Киеве пикетировали здания каналов Наш и Интер
фото полиции

В Киеве прошли акции возле зданий телеканалов "Наш" и "Интер".

Источник: полиция Киева, Дмитрий Корчинский и "Правый сектор" в Facebook

 
фото полиции

Дословно полиция: "Сегодня возле телеканалов на улице Жилянской и на улице Дмитриевской собралась группа граждан для проведения акций. Полицейские обеспечивают там публичную безопасность и правопорядок для недопущения любых правонарушений.

Сейчас ситуация возле помещений спокойная, блокирования работы телеканалов не происходит".

ДеталиПозже в полиции сообщили, что мероприятия прошли без нарушений общественного порядка.

В пятницу лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский написал в Facebook, что в субботу в 17.00 состоится акция против работы телеканала "Наш", а также против "преступной деятельности" телеканала "Интер".

 
фото полиции

Акцию возле телеканала "Наш" анонсировал также "Правый сектор".

Что предшествовало: 4 февраля у здания телеканала "Наш" на улице Жилянской произошла стычка между активистами и правоохранителями, молодые люди требовали закрытия телеканала.

После столкновений и по факту событий, произошедших возле полицейского управления, куда увезли задержанных, правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям.

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Украинская правда

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Темы: телевидениеакцииКиевнационалисты
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