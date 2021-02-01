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В воскресенье в Украине зафиксировали 2 030 случаев COVID, в больницы положили 1 103 человека

Понедельник, 1 февраля 2021, 08:26

В воскресенье 31 января в Украине зафиксировали 2 030 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали за эти сутки 1 103 человека, летальных случаев – 61, выздоровел 5 131 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в Ивано-Франковской области (297), г. Киев (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

 

Среди новых больных 71 ребенок и 65 медработников.

В минувшее воскресенье сделали 12 825 тестирования: методом ПЦР – 9 873, методом ИФА – 2 952. Всего с марта проведено 6 257 875 ПЦР-тестирования.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 221 485 человек, преодолели COVID-19 уже 1 023 915 человек, а умерли от осложнений 22 768.

Предыстория: 

  • С 8 по 24 января включительно в Украине действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.
  • МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин
  • С 25 января в Украине действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности: школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.
  • Общий карантин будет действовать как минимум до весны. Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП



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