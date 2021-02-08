Пропагандист Киселев в ответ на "дворец Путина" показал сюжет о съемной "вилле Навального"  

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в "Вестях недели" в ответ на фильм о дворце Путина показал сюжет о немецкой вилле российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: программа "Вести недели" на телеканале "Россия 24"

Детали: Согласно сюжету, Навальный снимал двухэтажную виллу площадью более 300 квадратных метров в самом престижном районе Фрайбурга.

Журналистка канала "Россия 24" рассказала, что в доме есть просторная гостиная, два дивана, телевизор, "роскошные спальни с террасой, кухня с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина".

Журналистка также акцентировала внимание на том, что "ни одна вилла не может обойтись без своей комнаты грязи" и показала подсобное помещение с пылесосом. Также в сюжете показали туалет, акцентировав внимание на том, что возле унитаза есть ершик, который "блестит".

Журналистка зашла в комнату с джакузи и поплавала в бассейне.

Говоря о Навальном, она постоянно называла его "пациент".

По данным "Россия 24", сутки на этой вилле обходятся "в 530 евро плюс залог".

В сюжете подсчитали, что Навальный жил на этой вилле почти 2 месяца до самого отъезда в Москву, а значит, "только на жилье во Фрайбурге он потратил больше 30 тысяч евро".

Журналистка также подсчитала, что, "учитывая съемки фильма про "дворец Путина", ценник поднимается до миллиона евро".

В сюжете заявили, что Навальный "официально безработный блогер", поэтому непонятно, на "на чьи же деньги" он снял виллу и фильм о дворце Путина.

В общем истории о Навальном пропагандист Киселев посвятил почти 50 минут эфира.

Что было раньше: 24 января российский пропагандист Дмитрий Киселев в "Вестях недели" посвятил более 40 минут дворцу Путина и заявил, что президенту РФ некогда курить кальян и что туалетными ершиками он не увлекается.

Для справки: В расследовании Фонда борьбы с коррупцией про "дворец Путина" сообщалось, что для санузлов президента РФ закупили ершики для унитаза по 700 евро и держатели для туалетной бумаги по 1038 евро. После этого многие люди выходили на митинги 23 января с ершиками.

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