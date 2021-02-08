Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Били железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках

Понедельник, 8 февраля 2021, 17:26

В Киеве 7 февраля сообщили о подозрении в истязании двум старшим участковым офицерам полиции из Черкасской области.

Источник: Пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 6 февраля 2021 в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции. Установлено, что накануне мужчины доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству".

Детали: 5 февраля потерпевший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в г. Городище.

В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались отобрать объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж.

С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина, сломав об него железный стул.

После чего, для преодоления сопротивления, на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.

Вследствие таких пострадавший получил телесные повреждения: ушиб мягких тканей лица, головы и спины, травматическое удаление зубов верхней челюсти.

Сейчас подозреваемых, а также руководство отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Они подозреваются в совершении пыток, то есть умышленном причинении сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий с целью получить от потерпевшего сведения и признание, по предварительному сговору группой лиц.

Предистория:

  • 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив
  • 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка.
  • Следствие изменило квалификацию преступления по полицейских из Кагарлыка - Сергея Сулимы и Николая Кузива: сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

 

 

 

 

Украинская правда
Темы: полициякриминалОфис генпрокурораГБР


powered by lun.ua
Главное сегодня

Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата

Вне очереди могут вакцинировать Зеленского, Шмыгаля и других "авторитетов" - МОЗ

видео"Крымская дача" Путина: забор в 6 метров, охранная зона и закрытый пляж

Вблизи Лавры прорвало трубу: более 80 домов в центре Киева без тепла и воды

Зеленский о вакцине из РФ: Пусть свое население сначала вакцинируют, а украинцы – не кролики

В 5 областях ограничат движение на дорогах из-за снегопадов

Все новости...
полиция
Полиция разоблачила коллекторов, которые шантажировали должников порнофотографиями
Пытки в полиции: ГБР будет расследовать дело в Черкасской области
Полиция возбудила дела после стычек под телеканалом "НАШ"
Последние новости
18:26
Германия предоставит Украине 13 млн евро для преодоления последствий пандемии
18:15
На Донбассе российские боевики дважды нарушили режим тишины
18:02
Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата
17:58
За 6 лет "теплыми кредитами" воспользовались 850 тысяч украинских семей
17:51
фото, видеоСадовый признался, что "сам виноват" в снегопаде во Львове, и взялся за лопату
17:45
Украина впервые присоединилась к заседанию комитета Продовольственной организации ООН
17:32
ОАСК отказал Тупицкому в иске против УДО
17:26
фотоБили железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках
17:26
Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару
17:15
Глава НАПК составил два админпротокола по Тупицкому из-за земли в Крыму
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!