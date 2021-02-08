Били железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках

В Киеве 7 февраля сообщили о подозрении в истязании двум старшим участковым офицерам полиции из Черкасской области.

Источник: Пресс-служба ГБР, Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, 6 февраля 2021 в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции. Установлено, что накануне мужчины доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству".

Детали: 5 февраля потерпевший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в г. Городище.

В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались отобрать объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж.

С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина, сломав об него железный стул.

После чего, для преодоления сопротивления, на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу.

Вследствие таких пострадавший получил телесные повреждения: ушиб мягких тканей лица, головы и спины, травматическое удаление зубов верхней челюсти.

Сейчас подозреваемых, а также руководство отдела полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Они подозреваются в совершении пыток, то есть умышленном причинении сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий с целью получить от потерпевшего сведения и признание, по предварительному сговору группой лиц.

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