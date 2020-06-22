Изнасилование и пытки в Кагарлыке: следствие изменило квалификацию преступления полицейских

Следствие изменило квалификацию преступления по полицейских из Кагарлыка - Сергея Сулимы и Николая Кузива: сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц и в истязании по предварительному сговору группой лиц.

Источник: прокурор по делу Валерий Смирнов в комментарии "Громадському радио"

Прямая речь: "365-ю переквалифицировали в 127-ю. Переквалифицировали на более точную норму, которая отражает объективную и субъективную стороны уголовного правонарушения".

Детали: Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа исчезло из квалификации.

Смирнов добавил, что по делу назначили около девяти экспертиз. Несколько экспертиз уже завершили, но большинство еще проводят.

Что предшествовало: Экс-оперуполномоченного Кагарлицкого отделения полиции Сергея Сулиму сначала подозревали в изнасиловании группой лиц, его бывшего начальника Николай Кузива - в соучастии в групповом изнасиловании и в превышении служебных полномочий.

В сообщении ГБР о задержании полицейских была информация о применении пыток к потерпевшим. В подозрениях, врученных в конце мая, этого не было. По словам Смирнова, подозрение было первичным: в дальнейшем проводилось досудебное расследование и "была дана более точная правовая оценка".

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