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ОАСК отказал Тупицкому в иске против УДО

Понедельник, 8 февраля 2021, 16:32
ОАСК отказал Тупицкому в иске против УДО

Окружной административный суд города Киева отказал отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны по поводу недопуска его на рабочее место в КС.

Источник: ОАСК

Детали: В суде отметили, что Тупицкий не предоставил доказательств, подтверждающих опасность для "его прав и интересов".

Дословно: "8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК принял - отказать в его (исковому заявлению - ред.) удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого.

Истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам к принятию решения по данному делу.

По мнению суда, применения выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу".

Что было раньше: 28 января Тупицкий судился с УГО.

Предыстория:

  • 19 января сотрудники Управления государственной охраны не пустили Тупицкого в Конституционный суд и в его рабочий кабинет.
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца.
  • 30 мая в КС заявили, что считают этот указ Зеленского "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.
  • 19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитирует его невручение и посещает рабочее место.

Украинская правда

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Темы: ТупицкийКСУГООАСКсуд
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