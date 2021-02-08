ОАСК отказал Тупицкому в иске против УДО

Окружной административный суд города Киева отказал отстраненному главе Конституционного суда Александру Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны по поводу недопуска его на рабочее место в КС.

Источник: ОАСК

Дословно: "8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК принял - отказать в его (исковому заявлению - ред.) удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого.

Истцом не представлены надлежащие и допустимые доказательства в подтверждение существования очевидной опасности причинения вреда его правам и интересам к принятию решения по данному делу.

По мнению суда, применения выбранных истцом мер обеспечения иска не может основываться на тех обстоятельствах, которыми истец обосновывает свои заявленные исковые требования, поскольку эту оценку суд предоставляет исключительно при рассмотрении дела по существу".

Что было раньше: 28 января Тупицкий судился с УГО.

Предыстория: