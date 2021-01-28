Тупицкий подал в суд на УДО

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий подал судебный иск против Управления государственной охраны касательно недопуска его на рабочее место в КС.

Источник: сайт Окружного административного суда Киева, куда и поступил иск

Детали: Согласно сообщению, Тупицкий просит признать противоправными действия УГО.

Кроме этого, истец просит запретить сотрудникам управления не пускать его на территорию суда и в кабинет, где он работает.

Сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Предыстория: 19 января сотрудники Управления государственной охраны не пустили Тупицкого в Конституционный суд и в его рабочий кабинет.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на 2 месяца.

30 мая в КС заявили, что считают этот указ Зеленского "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

19 января ГБР заявило, что сообщило о подозрении в преступлениях по ч.2 ст.384, ст.386 УК (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Тупицкому, хотя сам Тупицкий имитирует его невручение и посещает рабочее место.