Сотрудники Управления государственной охраны не допускают Александра Тупицкого в Конституционный суд и рабочий кабинет главы КС, он вызвал полицию.

Источник: КС и УГО в Facebook, "Радио Свобода"

Дословно КС: "Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления о причинах в очередной раз не допускают главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

По словам Александра Тупицкого, указанное является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного суда Украины в целом".

Детали: КС заявляет, что хотя "указом президента Украины Александр Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда Украины, административные функции главы суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи Конституционного суда Украины".

По мнению КС, "неосуществление административных функций главой суда приведет к дестабилизации работы всей институции".

Управление госохраны пояснило, что не пускает Тупицкого в КС во исполнение указа президента от 29.12.2020 и по обращению Госбюро расследований, а также для устранения рисков, в связи с которыми Тупицкий был отстранен от работы на два месяца.

Тем временем Александр Тупицкий вызвал представителей Национальной полиции в помещение Конституционного суда из-за препятствования выполнению им служебных обязанностей. Он призвал правоохранителей выяснить, кто и на каких основаниях препятствует ему работать.

Полиция зафиксировала его заявление.

Прямая речь Тупицкого: "Кроме должности судьи, я занимаю должность главы суда. Таким образом, я являюсь распорядителем финансов, только я могу делать подписи, печать в сейфе находится. То есть это приводит к блокированию всего органа. Сегодня произошел фактически захват Конституционного суда. Сюда стянуты какие-то подразделения...

На сегодня со мной трудовые отношения не расторгнуты, я получаю зарплату".

Этому предшестовало: На Рождество глава Конституционного суда Александр Тупицкий несмотря на скандалы вокруг его фигуры слетал с семьей в Объединенные Арабские Эмираты. Туроператору "Join Up" за неделю отдыха троих человек он заплатил якобы порядка 242 тысяч гривен.

Предыстория:

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).

28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

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