После вакцинации тест на COVID может быть положительным – Степанов

Вакцина считается эффективной, если болезнь, против которой она вводится, либо не затрагивает человека, либо переносится им легко, пояснил министр здравоохранения Максим Степанов.

Источник: Степанов на брифинге 9 февраля

Прямая речь: "Вакцина, которая поступит в Украину, будет безопасной – не доверяйте манипуляциям и фейкам.

Когда мы говорим об эффективности вакцин, надо понять, какого именно эффекта мы хотим достичь. Главное – чтобы человек не умер от осложнений, чтобы человек не имел тяжелого течения болезни после вакцинации.

Если посмотреть, что такое эффективность вакцин, то есть несколько категорий.

Первая – это люди, которые точно не заболеют после введения соответствующей вакцины. Вторая – это люди, у которых вирус таки попадет в организм, но не будет никаких клинических проявлений, то, что называется "бессимптомное течение болезни". У человека, если он сдаст тест на ПЦР в этот период времени, просто будет положительный тест ПЦР, но не будет, подчеркиваю, никаких проявлений. Или человек может заболеть, но должен иметь легкий ход болезни.

По такому принципу считается эффективность любой вакцины. К примеру, вакцины против гриппа, к которым мы уже привыкли".

Детали: Степанов напомнил, что Минздрав на днях запустит информационный портал со всей информацией о вакцинации против COVID-19: откуда поставляются вакцины, какие этапы вакцинации, когда и где возможна вакцинация. На этом портале можно будет и записаться на вакцинацию.

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