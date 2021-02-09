В ВОЗ исключили гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19
Эксперты миссии ВОЗ, которые прибыли в Китай определить происхождение COVID-19, исключили теорию происхождения вируса из лаборатории Уханя (Китай).
Источник: глава группы экспертов Бен Эмбарек на пресс-конференции в Ухане, которого цитирует France24
Детали: Эмбарек отметил, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.
В то же время отмечается, что Миссия не смогла точно определить источник коронавируса.
Эксперты считают, что болезнь возникла у летучих мышей и могла передаваться людям через другого млекопитающего.
Эмбарек заявил, что обнаружение пути передачи вируса среди животных остается "незавершенной работой". По его словам, отсутствие летучих мышей в районе Ухань уменьшает вероятность прямой передачи.
Предыстория:
- Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
- Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не отрицает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.
- Бывший президент США Дональд Трамп также предполагал, что коронавирус распространился из лаборатории Уханя.
- Впоследствии выяснилось, что власти США не нашли подтверждения, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане.
- 14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии.