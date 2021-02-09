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В ВОЗ исключили гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19

Вторник, 9 февраля 2021, 13:30
В ВОЗ исключили гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19

Эксперты миссии ВОЗ, которые прибыли в Китай определить происхождение COVID-19, исключили теорию происхождения вируса из лаборатории Уханя (Китай).

Источник: глава группы экспертов Бен Эмбарек на пресс-конференции в Ухане, которого цитирует France24

Детали: Эмбарек отметил, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.

В то же время отмечается, что Миссия не смогла точно определить источник коронавируса.

Эксперты считают, что болезнь возникла у летучих мышей и могла передаваться людям через другого млекопитающего.

Эмбарек заявил, что обнаружение пути передачи вируса среди животных остается "незавершенной работой". По его словам, отсутствие летучих мышей в районе Ухань уменьшает вероятность прямой передачи.

Предыстория:

  • Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса до сих пор остается предметом споров.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что есть "значительное количество доказательств" того, что новый коронавирус появился в китайской лаборатории, но не отрицает вывод спецслужб США о том, что он не был создан человеком.
  • Бывший президент США Дональд Трамп также предполагал, что коронавирус распространился из лаборатории Уханя.
  • Впоследствии выяснилось, что власти США не нашли подтверждения, что коронавирус происходит из лаборатории в Ухане.
  • 14 января команда экспертов ВОЗ прибыла в Китай для исследования происхождения пандемии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитай
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