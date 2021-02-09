В ВОЗ исключили гипотезу о лабораторном происхождении COVID-19

Эксперты миссии ВОЗ, которые прибыли в Китай определить происхождение COVID-19, исключили теорию происхождения вируса из лаборатории Уханя (Китай).

Источник: глава группы экспертов Бен Эмбарек на пресс-конференции в Ухане, которого цитирует France24

Детали: Эмбарек отметил, что гипотеза о лабораторной утечке маловероятна и она не относится к гипотезам, которые будут исследовать в дальнейшем.

В то же время отмечается, что Миссия не смогла точно определить источник.

Эксперты считают, что болезнь возникла у летучих мышей и могла передаваться людям через другого млекопитающего.

Эмбарек заявил, что обнаружение пути передачи вируса среди животных остается "незавершенной работой", добавив, что отсутствие летучих мышей в районе Ухань уменьшает вероятность прямой передачи.

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