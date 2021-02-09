Притула не попал в новый состав политсовета "Голоса"

Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал состоять в политсовете "Голоса", но остается членом партии.

Источник: пресс-служба "Голоса" в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Партия "Голос" работает системно, поэтому на должности выбирают партийцев, которые будут заниматься конкретными направлениями и задачами. Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год.

Съезд партии его исключил из политсовета, потому что предыдущий состав политсовета был выбран под конкретную задачу - местные выборы. Сейчас задача - реализация этого нацплана".

Детали: В "Голосе отметили", что Нацпланом Притула не занимается. Между тем он остается членом партии.

Известно, что состав политсовета может меняться каждый год.

Что было раньше:

В начале августа 2019 года Кира Рудик в интервью "Украинской правде" назвала слухами информацию о том, что кандидатом в мэры Киева от "Голоса" станет Притула.

Позже стало известно, что Притула будет баллотироваться в мэры столицы от этой политсилы.

В день выборов Притула высказывал уверенность, что пройдет во второй тур выборов мэра столицы вместе с Виталием Кличко.

Он набрал меньше 8%, а Кличко – больше 50%.

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