Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Притула не попал в новый состав политсовета "Голоса"

Вторник, 9 февраля 2021, 19:49
Притула не попал в новый состав политсовета Голоса

Телеведущий и шоумен Сергей Притула решением партии перестал состоять в политсовете "Голоса", но остается членом партии.

Источник: пресс-служба "Голоса" в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Партия "Голос" работает системно, поэтому на должности выбирают партийцев, которые будут заниматься конкретными направлениями и задачами. Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год.

Съезд партии его исключил из политсовета, потому что предыдущий состав политсовета был выбран под конкретную задачу - местные выборы.  Сейчас задача - реализация этого нацплана".

Детали: В "Голосе отметили", что Нацпланом Притула не занимается. Между тем он остается членом партии.

Известно, что состав политсовета может меняться каждый год.

Что было раньше:

  • В начале августа 2019 года Кира Рудик в интервью "Украинской правде" назвала слухами информацию о том, что кандидатом в мэры Киева от "Голоса" станет Притула.
  • Позже стало известно, что Притула будет баллотироваться в мэры столицы от этой политсилы.
  • В день выборов Притула высказывал уверенность, что пройдет во второй тур выборов мэра столицы вместе с Виталием Кличко.
  • Он набрал меньше 8%, а Кличко – больше 50%.

Читайте также: Сергей Притула: Мы все дружно прохлопали Попова

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сергей Притула Голос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Сергей Притула
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы
Украинские бойцы получили две боевые лодки Trident от Фонда Притулы
Притула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком
Последние новости
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
Все новости...
Реклама: