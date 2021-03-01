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Медведчук говорит, что никогда не имел отношения к скандальному нефтепроводу

Понедельник, 1 марта 2021, 13:06
Фото focus.ua

Один из лидеров партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявляет, что не имеет никакого отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление", который с ним связывали.

Источник: ВВС Украина

Прямая речь Медведчука: "(К этому нефтепродуктопроводу – ред.) никогда не имели отношения ни я, ни члены моей семьи. Медведчук никогда не имел отношения к этой трубе… никогда вообще, даже до 1991 года".

Детали: Он добавил, что еще несколько лет назад обжаловал в суде распространение информации о своей причастности к этому нефтепродуктопроводу.

На вопрос ВВС о том, кому, по его мнению, должен принадлежать противоречивый трубопровод, Медведчук сказал, что ему "не нужно думать" на эту тему, потому что он не имеет отношения к этому объекту.

Но на повторную просьбу поделиться своими мыслями по этому поводу, Медведчук заявил: если бы нефтепродуктопровод был общесоюзной собственностью, то должен был бы после распада СССР перейти в собственность Украины.

Однако, по его словам, "это была собственность Российской Советской Федеративной Социалистической Республики", а при таких условиях после распада СССР право собственности на трубопровод могло бы перейти к наследнице РСФСР, то есть Российской Федерации.

Для справки: Украинский участок нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" длиной 1433 км был построен в советские времена и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства.   

Однако следствие указывает, что дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала.

После распада Советского Союза статус этого трубопровода несколько раз оспаривался в судах.

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области передал право собственности на этот трубопровод Фонду госимущества Украины. Позже это решение подтвердил апелляционный суд.

В 2013 году Институт государства и права имени Корецкого НАНУ провел научно-правовую экспертизу, которая подтвердила, что этот трубопровод является государственной собственностью Украины, которую неправомерно присвоила Россия в 1993 году.

Однако в 2017 году Хозяйственный суд Ровенской области повторно рассмотрел дело об установлении владельца трубопровода из-за вновь открывшихся обстоятельств (новой экспертизы – ред.), отменил свое решение от 2011 года и отдал право собственности на нефтепровод "Прикарпатзападтрансу". В 2018 году это решение утвердил Верховный суд Украины.

Сейчас труба принадлежит зарегистрированному в Ровно предприятию "Прикарпатзападтранс". 

Сегодня, по данным "Интерфакса-Украина", 99% акций "Прикарпатзападтранс" контролируют белорусское предприятие "Нефтебитумный завод" и швейцарская компания International Trading Partners.

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Предыстория: 

  • 11 февраля 2021 года бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП"(Института азотной промышленности и продуктов органического синтеза) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебными полномочиями за ложное заключение в суд, в результате чего фирма "Прикарпатзападтранс" завладела частью магистрального нафтопродуктпровода "Самара – Западное направление".
  • "Прикарпатзападтранс" эксплуатирует около 800 км нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", по которому дизельное топливо из России и Беларуси качают для Украины и транзита в Европу. 
  • СМИ связывали компанию "Прикарпатзападтранс" с окружением Медведчука.
  • В свою очередь, партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опровергала связь Медведчука с этим нефтепродуктопроводом.
  • 23 февраля Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Темы: Медведчуксанкции


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