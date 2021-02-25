Медведчук жалуется, Левочкин разводит руками. Как живет ОПЗЖ после санкций

Лютий 2021 року, напевно, на все життя запам’ятається Віктору Медведчуку та його соратникам.

З 2014 року він системно працював над своєю політичною реінкарнацією. Спочатку як переговірник з Росією та як людина, яка може в будь-який момент подзвонити до Путіна.

Згодом, як один із лідерів проросійських сил в Україні, що має свою групу депутатів у парламенті та фактично контролює три інформаційні телеканали.

І ось, коли партія ОПЗЖ почала займати перші місця рейтингів, а сам Медведчук – ще більше укріплюватися, все рухнуло.

Якихось півтора десятка підписів членів РНБО за два засідання зруйнували роботу десятка років.

Тепер Медведчук змушений не тільки виправдовуватися перед "партнерами" з Півночі, звикати до життя під санкціями, але й остаточно змиритись із роллю "другої скрипки" у своїй партії.

"Українська правда" з’ясовувала, що відбувається в ОПЗЖ після введення санкцій проти кума Путіна, чому Оксана Марченко йде в політику, який канал записують на журналістів "112-го", "NewsOne" та "Zik", та що тепер робитиме Сергій Льовочкін.

Медведчук бідкається: шок від санкцій і нові канали

"Санкції були дуже неочікуваними."Зелені" не відрізняються особливим розумом, та треба віддати належне – витоку не було. Віктор дійсно не думав, що проти каналів і проти нього можуть так просто ввести санкції. Він очікував на судову атаку, але точно не на санкції", – не під запис зізнається УП впливове джерело в групі Медведчука.

Власне, Медведчук став медіамагнатом всього лише кілька років тому – у 2018-му, в останній рік президентства Петра Порошенка.

Спочатку найближчий соратник кума Путіна нардеп Тарас Козак офіційно купив "112 Україна" та "NewsOne", а згодом докупив ще й телеканал – "Zik".

До Козака "112", який пов’язували з одіозним главою МВС часів Януковича Віталієм Захарченком, формально володіла швейцарська компанія Plirofories AG, бенефіціаром якої був громадянин Німеччини Едуард Кац.

Ілля Кива з Сергієм Льовочкіним Фото: Дмитро Ларін

NewsOne до покупки належав батькові екснардепа від "Опоблоку" Євгена Мураєва, та перебував в управлінні скандального заступника АП часів Януковича Андрія Портнова.

Третій канал – "Zik" – Козаку продав львівський бізнесмен Петро Димінський, який досі переховується за кордоном через смертельне ДТП.

Така скупка медійних активів мала свою логіку. "NewsOne" та "112 Україна" добре дивилися на Сході та Півдні країни, натомість на момент покупки основна аудиторія "Zik’у" концентрувалась на Заході.

Однак, в кінцевому результаті усі три канали нічим особливим між собою не відрізнялися: одні на всіх проросійські меседжі, одні на всіх формати, один на всіх Медведчук.

Зрештою, завдяки щоденній і системній появі на телебаченні Медведчук повернувся із політичного небуття і навіть почав з’являтись у президентських рейтингах…

Тому санкції РНБО проти трьох телеканалів для амбітного кума Путіна стали болючим ударом під дих.

Найбільш очевидні труднощі – політичні та майнові. Козаку, Медведчуку і їхнім родинам тепер слід розібратись, як жити в умовах повної блокади власності та рахунків в Україні та як в таких умовах займатись політикою.

Але головні проблеми насправді інші – як пояснити спонсорам, що він не зміг вберегти так довго вибудовувану медіа-імперію.

"Думаю, Віктору зараз доводиться пояснювати росіянам, як так сталося, що всі три канали були записані на одну людину. На людину, на якій є ще й інші "делікатні" бізнеси, які мають стосунок до "ДНР", "ЛНР", – каже один із впливових депутатів ОПЗЖ.

Очевидно, щоб розраховувати на якесь майбутнє, Медведчук вимушений діяти і показувати власну політичну спроможність.

Марченко заявила, що вступає у партію ОПЗЖ скрін з відео

Власне, саме через цю призму варто сприймати відеозвернення Оксани Марченко, де вона оголосила свій похід в політику.

На відміну від свого чоловіка, вона не має величезного антирейтингу. Натомість у Марченко за роки телевізійної кар’єри сформувався дуже високий рівень впізнаваності.

Сумарно такі два чинники роблять із неї потенційного гравця на проросійському електоральному полі.

"Вітю запитували, чи він це серйозно з дружиною. А у нього очі бігають. Схоже, що це поки просто імітація руху, щоб продовжити спілкування "з вищим розумом", який дає на все гроші. Що от ми типу живі, ми боремось, ми не здаємось", – говорить один зі співрозмовників в ОПЗЖ.

Ще одна показова лінія спротиву Медведчука – це запуск нового телеканалу.

За даними УП, оточення Медведчука готує запуск нового телеканалу з робочою назвою "Перший незалежний". Записати його планують на працівників "NewsOne", "Zik" та "112 Україна".

"Все стане зрозуміло у найближчі два тижні, тому що ведуться переговори про ліцензії та решту. Наразі план такий: у групи будуть два канали. "112" та "NewsOne" об’єднають у новий канал, яким володітимуть журналісти. Другий канал – це "Zik", його збираються залишити, але в якому вигляді, поки неясно", – на умовах анонімності розповідає джерело, близьке до групи Медведчука.

Про те, що соратники кума Путіна намагаються повернутися в ефір, заявив також міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, днями вони уже заснували нове ТОВ зі старою і підсанкційною назвою "Медіахолдінг "Новини".

Однак реальні перспективи повернення каналів Козака-Медведчука в ефір дуже туманні.

Для їх запуску потрібні нові, кришталево чисті гроші і технічні ресурси. Крім того, якщо буде доведено зв’язки з підсанкційними депутатами, то "нові власники" також стають претендентами на санкції.

Не кажучи вже про системний спротив, який може і, мабуть, буде чинити державна машина відновленню мовлення закритих каналів.

"Все, що Вітя зараз спробує збудувати нове, його так само заберуть. Це просто загін самогубців, які готові ризикнути своїм майном і життями. Але нічого з того не буде. Буде як і зараз – якісь 3 тисячі переглядів у YouTube", – ділиться думками один із впливових депутатів ОПЗЖ.

Тож, якщо відкинути демонстративні рухи і провокації, роль медійної концентрації виборців проросійського штибу найімовірніше перебере на себе медіахолдинг "Інтер", який належить однопартійцям Медведчука і Козака олігархам Дмитру Фірташу та Сергію Льовочкіну.

Але чи ця "добра новина" насправді добра для кума Путіна і його команди?

Льовочкін розводить руками: чи буде розкол ОПЗЖ

Партія "Опозиційна платформа – За життя" від самого свого створення у 2018 році була своєрідним двоїстим союзом.

З одного боку партію формує група умовних "газовиків" Фірташа-Льовочкіна-Бойка, з іншого боку група Вадима Рабіновича-Віктора Медведчука – колишня партія "За життя".

"Між ними ніколи не було нормальних стосунків, і цей союз загалом невигідний. Але в 2018-му потрібен був якийсь "великий об’єднавчий рух" перед виборами. Тоді домовлялись Рінат, Льовочкін і Медведчук-Рабінович. Але Рінат зробив ставку на Петра, тому від цього процесу відійшов. Так вийшло об’єднання Льовочкіна з Медведчуком, щоб можна було вивести Бойка на президентські вибори і взяти 10-15%", – пояснює в розмові з УП один із депутатів ОПЗЖ, наближений до того переговорного процесу.

Сергій Льовочкін у Верховній Раді фото: Дмитро Ларін

У Медведчука були свої резони йти на таке об’єднання – воно давало йому шанс нарешті повернутись в активну українську політику, з якої він, здавалось назавжди випав ще після Помаранчевої революції.

"Коли Вітя обжився, то почав просувати себе, а не Рабіновича, на якому заїхав назад в політику. Медведчук почав підв’язувати себе під рейтинг партії, щоб вона тягнула його вверх. Часто навіть Бойка на свої канали не пускав", – розповідає один із депутатів ОПЗЖ, наближений до Бойка.

Ситуація вирівнювалась за рахунок того, що Фірташ і Льовочкін володіють медіа-холдингом "Інтер", де Бойко завжди був в числі топ-спікерів, а коли показують того ж Рабіновича, то швидше в сатиричному, якщо не негативному, ключі.

Санкції проти Медведчука і Ко стали черговим каталізатором внутрішнього конфлікту в ОПЗЖ: під обмеження не потрапив ніхто із "газовиків", а от команда кума Путіна отримала по повній програмі.

Тож відразу після запровадження санкцій з’явилась версія – що до організації атаки на Медведчука може бути причетний Сергій Льовочкін.

Його депутати якось знехотя захищали підсанкційних колег в Раді, а на вимогу Рабіновича перепрофілювати "Інтер" на "рупор опору" Льовочкін, за даними УП, холодно відповів відмовою.

"Інтер" буде спокійно підтримувати всіх. Але в рамках закону, щоб не ризикувати. І коли Рабінович прибіг і кричить, що давайте 24-годинний марафон на "Інтері", то Льовочкін сказав: "друзі, вибачте, ні", – розповідає співрозмовник в оточенні власника "Інтера".

Нервозність Рабіновича-Медведчука можна зрозуміти: "газовики" залишились єдиними в проросійському крилі електорального поля, хто зберіг як медійний ресурс, так і свого кандидата в президенти, на якого цей ресурс може працювати.

На амбіцях же кума Путіна історія з санкціями поставила хрест.

"Віктор, зрозуміло, засмутився через санкції, тому що у нього є власні політичні амбіції. Очевидно, що після санкцій навіть якісь думки про президентство чи щось таке уже нереалістичні", – розповідає один із близьких до Медведчука впливових членів ОПЗЖ.

"Загалом він в нормальному стані, їздить в офіс і залишається кумом Путіна. Але тепер ми мусимо ще більше триматись групи Льовочкіна. Тепер Бойко forever", – додає співрозмовник.

Відразу після запровадження санкцій з’явилась версія – що до організації атаки на Медведчука може бути причетний Сергій Льовочкін Фото: Дмитро Ларін

Сам Льовочкін на пряме запитання УП, чи причетний він до історії з санкціями проти свого однопартійця, відповів: "Категорично ні".

Депутати в його оточенні припускають, що Медведчук сам може поширювати таку версію, щоб зняти з себе частину відповідальності.

"Медведчук спробував всіх зробити крайніми, в тому числі Льовочкіна. Якщо подивитись, де і що Вітя просуває зараз в медіа, то там два меседжа: паралельно на одних і тих самих сайтах виходять статті, що "Медведчук – справжній лідер ОПЗЖ" і що "Льовочкін злив канали Медведчука Зеленському", – розповідає співрозмовник з оточення лідера "газовиків".

"Козак – схемотехнік. Якщо не можна так працювати, знайдемо іншу схему. Все. А Медведчука дуже зачепило. Він ішов вгору, йому здавалось, що от він знову стане кимось в цій країні: збудував холдинг, подумував про президентські вибори. А тут раз – і все посипалось. Перспектив ніяких. Тому він шукає винних", – додає інший співрозмовник УП в ОПЗЖ.

Поки що ніхто не може спрогнозувати, який електоральний ефект матиме ситуація з санкціями для партії Медведчука і нього самого.

Дані перших після санкцій опитувань групи "Рейтинг" показують, що в другій половині лютого і рейтинги ОПЗЖ, і рейтинг її лідера Бойка впали приблизно на 5%.

Очевидно, далося в знаки, що без доступу до каналів лідери партії не мають як достукатись до своїх глядачів та збурити хвилю обурення.

Однак співрозмовники УП в ОПЗЖ вірять, що на ролі жертв "зеленого режиму" вони таки зможуть зібрати до +5% для рейтингу партії. Власної соціології у штабі ще не проводили, бо "ситуація мусить вистоятись, дійти до виборця на місця, переваритись".

Роль жертви – не єдине потенційне джерело поповнення рейтингу ОПЗЖ. Критично налаштовані до Медведчука члени фракції ОПЗЖ припускають, що відсутність в ефірі кума Путіна навіть додасть рейтингу партії.

"Медведчук токсичний. На Донбасі – ні, бо там дивляться російський телевізор, а от в Харкові й Одесі – так. В Миколаєві і Херсоні – взагалі завал. Про центральну Україну чи Житомир, Чернігів, Київ і говорити нема що. Буде менше Віті, і слава Богу. Він нас якорив. Він тільки напише, що "я – лідер ОПЗЖ", так у нас мінус кілька відсотків, – пояснює один зі штабістів ОПЗЖ.

* * *

Політичний сезон 2021 року в Україні розпочався із несподіваної лобової атаки президента Зеленського проти ключових представників "русского мира" в Україні.

Причин різкого "обрубування рук Кремля" може бути багато, але головне питання – які воно матиме наслідки.

З політичним переділом в проросійському крилі все загалом очевидно. Однак слід розуміти, що атакуючи Медведчука і компанію, Зеленський насправді кидає виклик не їм, а Кремлю.

Тож зараз не так важливо, до яких судів і яких позовів готуються юристи ОПЗЖ. Куди важливіше передбачити, як відповість на атаку Зеленського Володимир Путін.

Одразу після санкцій проти Козака-Медведчука багато хто звернув увагу на різке загострення ситуації на Донбасі, де обстріли стають все частішими і все гірше камуфльованими.

У самому таборі ображених не думають, що Путін піде на відкриту конфронтацію на Донбасі через скривдженого кума.

"Будь-яке загострення на Донбасі навпаки б’є напряму по Віті. Тому навряд Росія буде працювати так прямолінійно. Зрозуміло, що наступили на хвіст "імператору", він щось будував тут, його розвалили. Він розуміє, хто це зробив і як. І він вдарить у відповідь", – пророкує один із впливових членів ОПЗЖ.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП