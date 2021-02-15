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ОПЗЖ "отмывает" Медведчука от нефтепровода, а Козака – от торговли с ОРДЛО

Понедельник, 15 февраля 2021, 13:08
Лидеры ОПЗЖ в Москве, zagittya.com.ua

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" опубликовала два заявления, в которых опровергает связь Виктора Медведчука с нефтепродуктопроводом "Самара ‒ Западное направление", а также причастность фирм Тараса Козака к торговле с ОРДО и ОРЛО.

Источник: сайт партии ОПЗЖ, которую возглавляет Медведчук

Дословно ОПЗЖ: "Ряд политиков и СМИ распространяют ложную информацию о якобы связи нефтепродуктопровода "Самара ‒ Западное направление" с Виктором Медведчуком. Заявляем, что ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют никакого отношения к упомянутому активу, как и к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа".

Детали: Партия Медведчука заявляет, что Верховный Суд Украины 1 июля 2020 года принял окончательное решение по делу относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу "Прямой", Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку.

Суд закрыл кассационное производство по жалобе канала "Прямой" на решение Печерского райсуда Киева от 25 мая 2018 года и постановление Апелляционного суда Киева от 21 сентября 2018 года по делу №757/72583/17 по иску Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

По данным ОПЗЖ, суд признал лживыми заявления в эфире программы "Закрытая зона", в том числе фразу: "Определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук. В первую очередь это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми, и уже актуальная тема… сжиженный газ".

11 февраля 2021 года бывшему заместителю директора ГП "УкрГИАП" (Института азотной промышленности и продуктов органического синтеза) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебными полномочиями за ложное заключение в суд, в результате чего фирма "ПрикарпатЗападтранс" завладела частью магистрального нафтопродуктпроводу "Самара – Западное направление".

Как писала "Лига.Бизнес", компанией "ПрикарпатЗападтранс" владеют белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с окружением Медведчука.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует около 800 км нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", по которому дизельное топливо из России и Беларуси качают для Украины и транзита в Европу. 

Другие подробности: В свою очередь, Тарас Козак опроверг статью на "Украинской правде", назвав "домыслами" увязку деятельности его фирм с торговлей товарами с ОРДЛО.

Козак заявил, что все компании, которые принадлежат ему, "работают исключительно в рамках украинского законодательства и запрещенную украинским законодательством деятельность с временно неподконтрольными территориями Украины не ведут".

Нардеп от ОПЗЖ также заверил, что деньги на финансирование телеканалов у него есть – и они легальны: дескать, в 2017‒2019 годах он уплатил в бюджет Украины более 42 млн грн налогов "с абсолютно прозрачного и законного бизнеса, который не вызвал никаких вопросов и заявлений со стороны налоговых и контролирующих органов".

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Темы: МедведчукОПЗЖ


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