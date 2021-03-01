Степанов ожидает до 10 тысяч вакцинаций в сутки уже на этой неделе

С начала недели в Украине вакцинировали 5 тысяч человек, но министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует на этой неделе рост до 10 тысяч в сутки.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Степанова: "За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек – которых вообще мы вакцинировали первой дозой. До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тысячам вакцинаций (за сутки - ред.)".

Детали: Количество вакцинаций должна вырасти за счет увеличения мобильных бригад.

Также Степанов ожидает, что на 3-4 этапе вакцинации, который планируется на лето, Минздрав выйдет на 5-7 миллионов вакцин в месяц. По его словам, в субботу и воскресенье мало вакцинаций, потому что у врачей, которые должны вакцинировать на первом этапе, выходной.

Министр уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".

Предыстория:

24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.

Вакцинация будет проходить в 4 этапа.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

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