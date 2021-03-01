Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов ожидает до 10 тысяч вакцинаций в сутки уже на этой неделе

Понедельник, 1 марта 2021, 23:16

С начала недели в Украине вакцинировали 5 тысяч человек, но министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует на этой неделе рост до 10 тысяч в сутки.

Источник: Степанов в эфире "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь Степанова: "За последние сутки было сделано 1764 вакцинации, а 4905 человек – которых вообще мы вакцинировали первой дозой.  До конца этой недели мы увеличим это количество, думаю, в среднем должны прийти к 10 тысячам вакцинаций (за сутки - ред.)".

Детали: Количество вакцинаций должна вырасти за счет увеличения мобильных бригад.

Также Степанов ожидает, что на 3-4 этапе вакцинации, который планируется на лето, Минздрав выйдет на 5-7 миллионов вакцин в месяц.  По его словам, в субботу и воскресенье мало вакцинаций, потому что у врачей, которые должны вакцинировать на первом этапе, выходной.

Министр уверяет, что вакцинация в Украине разворачивается в "нормальном режиме, как в цивилизованных странах Европы и мира".

Предыстория:

  • 24 февраля в Украине началась вакцинация против COVID-19. Черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS CoV 2.
  • Вакцинация будет проходить в 4 этапа.

Знать больше: Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Роман Петренко, УП
Темы: Степановвакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн

Новости 1 марта: ДТП с Дубинским, реакция Кремля на заявление Байдена про Крым

Аваков ожидал, что санкции против Медведчука сорвутся

На Донбассе подорвался автомобиль: пострадали 9 военных

Аваков о Стерненко: В чем его героизм?

У Порошенко объяснили отсутствие декларации о покупке "Прямого"

Все новости...
Степанов
Степанов вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире
Почему власть проваливает просветительскую работу по вакцинации?
В Украине снова больше 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Последние новости
23:16
Степанов ожидает до 10 тысяч вакцинаций в сутки уже на этой неделе
22:45
Словакия подтвердила покупку 2 млн доз российской Covid-вакцины
22:22
От +15 до гололеда: синоптики показали погоду на неделю
21:58
Новости экономики: зарплаты растут, выдали первую ипотеку под 7%
21:46
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $125 млн
21:28
Для повышения уровня жизни нужно углублять децентрализацию - Зеленский
21:10
Новости 1 марта: ДТП с Дубинским, реакция Кремля на заявление Байдена про Крым
20:53
"Серый кардинал" Одессы подтвердил, что владеет рынками "Привоз" и "7-ой километр"
20:40
Швейцария напомнила: активы Януковича будут заморожены еще максимум 3 года
20:23
Аваков ожидал, что санкции против Медведчука сорвутся
Все новости...