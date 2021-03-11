Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Российскую оборонку призывают избавиться от WhatsApp и Zoom

Четверг, 11 марта 2021, 09:08
ТАСС

Деловое общение сотрудников российских оборонных предприятий в WhatsApp, Skype и Zoom стало жестче пресекаться руководством. 

Источник: РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и "Ростех"

Детали: Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации "Ростех", а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер.

По словам источника в российском ОПК, такое решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook – свою головную компанию. 

При этом "сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения", добавил собеседник РБК.

Второй источник издания в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание. 

По его словам, "и сейчас, и раньше на рабочий компьютер просто невозможно было установить тот же WhatsApp или Skype, но для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и так далее".

При этом если до пандемии практически все совещания проходили офлайн, то в период пандемии большая часть мероприятий ушла в онлайн. В связи с этим вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились, и руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями.

В "Ростехе" подтвердили наличие ограничений в использовании зарубежных приложений – таких как Zoom, Skype, WhatsApp и др., уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры.

Вместо них предлагается использовать отечественные решения, в том числе собственные разработки "Ростеха". В частности, на протяжении всего периода пандемии онлайн-совещания проходили на платформе IVA, сообщили в "Ростехе".

Личной техники сотрудников эти ограничения не касаются.

В пресс-службе госкорпорации заверили, что с новой политикой WhatsApp ограничения никак не связаны: "Риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать".

Темы: Росcиясоцсетиинтернет


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Нова пошта" повышает тарифы на доставку и упаковку

Год пандемии: в Украине коронавирус перенесли 1,2 млн человек, умерли 27,7 тысяч 

COVID в мире: Украина обошла Великобританию по количеству новых заражений

Вследствие вражеского обстрела погиб военный

Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов

фотоСъезд судей не смог избрать судью КСУ

Все новости...
Росcия
В Польше обвинили высланного дипломата РФ в распространении коронавируса
Вследствие вражеского обстрела погиб военный
Пострадавшие по делу против Чубарова отказались предъявлять претензии — адвокат
Последние новости
10:40
Минюст просит ОАСК запретить деятельность "партии Шария"
10:34
В Словакии задержали за коррупцию главу спецслужбы, являющейся аналогом СБУ
10:28
фотоБеларусь получила первую партию российских ракет "Атака"
10:21
Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям 
10:01
ЕС продлит ограничения на экспорт вакцин до конца июня
09:59
"Нова пошта" повышает тарифы на доставку и упаковку
09:57
Медики, которые отказались от прививки против COVID-19, могут вакцинироваться потом
09:55
Страны Балтии просят ЕС создать механизм перераспределения вакцин
09:44
Twitter отреагировал на попытки России ограничить работу соцсети
09:29
В Польше задержали женщину, осужденную в связи со смертью украинского рабочего
Все новости...