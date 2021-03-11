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Российскую оборонку оставят без WhatsApp и Zoom

Четверг, 11 марта 2021, 08:08
Российскую оборонку оставят без WhatsApp и Zoom
ТАСС

Руководство российских оборонных предприятий стало жестче пресекать деловое общение сотрудников в WhatsApp, Skype и Zoom.

Источник: РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе и "Ростех"

Детали: Все корпоративные и рабочие чаты сотрудников госкорпорации "Ростех", а также ее дочерних холдингов и компаний в ближайшее время должны быть переведены из WhatsApp в другой мессенджер.

По словам источника в российском ОПК, такое решение принято в связи с тем, что руководство мессенджера WhatsApp объявило об изменениях в политике конфиденциальности и передаче дополнительных персональных данных пользователей в Facebook – свою головную компанию. 

При этом "сотрудникам госкорпорации и ее предприятий по-прежнему будет разрешено иметь WhatsApp на личном телефоне для личного общения", добавил собеседник РБК.

Второй источник издания в сфере ОПК сообщил, что запрет на использование иностранных приложений в рабочих целях сотрудниками предприятий оборонного комплекса существовал всегда, но не все сотрудники уделяли ему должное внимание. 

По его словам, "и сейчас, и раньше на рабочий компьютер просто невозможно было установить тот же WhatsApp или Skype, но для ускорения процессов коммуникации и собственного удобства многие сотрудники несанкционированно использовали Zoom, Skype и так далее".

При этом если до пандемии практически все совещания проходили офлайн, то в период пандемии большая часть мероприятий ушла в онлайн. В связи с этим вопросы относительно безопасности и возможных утечек обострились, и руководство решило ужесточить запреты новыми распоряжениями.

В "Ростехе" подтвердили наличие ограничений в использовании зарубежных приложений – таких как Zoom, Skype, WhatsApp и др., уточнив, что эти приложения запрещено устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры.

Вместо них предлагается использовать отечественные решения, в том числе собственные разработки "Ростеха". В частности, на протяжении всего периода пандемии онлайн-совещания проходили на платформе IVA, сообщили в "Ростехе".

Личной техники сотрудников эти ограничения не касаются.

В пресс-службе госкорпорации заверили, что с новой политикой WhatsApp ограничения никак не связаны: "Риски не сейчас возникли, они существовали всегда, и мы обязаны были их нивелировать".

Напомним: С 10 марта Роскомнадзор решил замедлить скорость работы Twitter на территории России.

Темы: Росcиясоцсетиинтернет
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