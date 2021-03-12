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США будут продолжать следить за проектом Nord Stream 2

Пятница, 12 марта 2021, 06:21
США будут продолжать следить за проектом Nord Stream 2

США и впредь будут вводить санкции против компаний, если те будут привлечены в строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы будем продолжать оценивать деятельность, что продолжается в регионе. Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь – и у вас не должно быть сомнений – что нынешняя администрация будет придерживаться закона".

Детали: Прайс отметил, что законы США, в частности PEESA и PEESCA, обязывают вводить санкции против субъектов хозяйствования, которые привлечены к прокладке трубы.

"Я думаю, вы услышите больше нас об этом",– подытожил спикер.

Что предшествовало: Сообщалось, что США заинтересованы в сохранении коллективной энергобезопасности Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Предыстория:

  • Морское управление Дании допускает, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершится до конца сентября текущего года.
  • Служба внешней разведки утверждает, что Российская Федерация пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями, строя "Северный поток-2", поскольку спешит закончить его до 12 июня – дня России.
  • 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.
  • 22 февраля Соединенные Штаты внесли в еще одного санкционного списка российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", привлеченный к строительству газопровода "Северный поток-2".

Украинская правда

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Темы: Северный поток-2США
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