США будут продолжать следить за проектом Nord Stream 2

США и впредь будут вводить санкции против компаний, если те будут привлечены в строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Источник: пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы будем продолжать оценивать деятельность, что продолжается в регионе. Если эта деятельность будет отвечать критериям для введения санкций, то я не сомневаюсь – и у вас не должно быть сомнений – что нынешняя администрация будет придерживаться закона".

Детали: Прайс отметил, что законы США, в частности PEESA и PEESCA, обязывают вводить санкции против субъектов хозяйствования, которые привлечены к прокладке трубы.

"Я думаю, вы услышите больше нас об этом",– подытожил спикер.

Что предшествовало: Сообщалось, что США заинтересованы в сохранении коллективной энергобезопасности Европы и оставляют за собой право применить санкции против тех, кто пытается достроить или сертифицировать российский проект газопровода Nord Stream 2.

Предыстория: