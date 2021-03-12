Кравчук говорит, что "нормандская встреча" планируется пока на апрель

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорит что следующая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" может состояться уже в апреле, однако точно говорить о её проведении рано.

Источник: Кравчук, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак), и, соответственно, Козак – советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется, пока, наверное, на апрель".

Детали: В то же время, первый президент Украины уточнил, что точно говорить о её проведении пока рано, поскольку "предвидеть позицию России очень трудно, она меняется буквально каждый день".

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