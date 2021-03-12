Кравчук говорит, что "нормандская встреча" планируется пока на апрель
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорит что следующая встреча лидеров стран "Нормандской четверки" может состояться уже в апреле, однако точно говорить о её проведении рано.
Источник: Кравчук, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где принимает участие Ермак (глава Офиса президента Украины Андрей Ермак), и, соответственно, Козак – советник Путина, и другие. Они как раз и решают этот главный вопрос о проведении встречи на наивысшем уровне. Планируется, пока, наверное, на апрель".
Детали: В то же время, первый президент Украины уточнил, что точно говорить о её проведении пока рано, поскольку "предвидеть позицию России очень трудно, она меняется буквально каждый день".
Предыстория:
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что для того чтобы сдвинуть с места урегулирование на Донбассе, нужен новый саммит лидеров стран "нормандской четверки".
- Новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что Украина уже выполнила все условия для новой встречи лидеров в нормандском формате.
- 9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если встречу лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу не удастся организовать, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран в отдельности.