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Украина четвертая в Европе по количеству новых случаев COVID

Суббота, 13 марта 2021, 00:30

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировали более 100 000 заражений COVID-19.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 454 847 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 179 481 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция Польша и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 8-м месте.

 

Сейчас всего в мире диагностировано 116 миллионов случаев заражения коронавирусом, 91 миллион больных уже вылечились. Подтверждено 2 620 197 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 21 миллиона человек.

Важливо знати: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну.

Тем временем в Украине обнаружили два случая "британского" штамма COVID-19 - у двух жителей Ивано-Франковск

В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Темы: коронавирус


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