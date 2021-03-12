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СOVID в Киеве: число заражений продолжает расти

Пятница, 12 марта 2021, 12:12
Фото КГГА

В столице не уменьшается количество новых случаев коронавируса – за сутки 11 марта зарегистрировали 896 больных, 23 человека умерли. 

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции 12 марта

Прямая речь: "Опять начала расти заболеваемость в столице. В течение последних двух недель количество больных, к сожалению, не уменьшается. 896 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 23 человека".

Детали: Среди новых больных 505 женщин от 18 до 99 лет и 22 девочки от 2 до 17 лет, а также 350 мужчин от 18 до 89 лет и 19 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

129 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (188), Печерском (94) и в Дарницком (91) районах.

Всего за период пандемии в столице зафиксировали 144 910 случаев коронавируса, 2857 человек умерли.

Всего коронавирус преодолели 97 648 жителей столицы, из них 428 за минувшие сутки.

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Предыстория: 

  • За сутки 3 марта в столице лабораторно подтвердили 868 новых случаев заболевания коронавирусом – это было самое большое количество больных за сутки с 12 января.
  • За сутки 4 марта зафиксировали 910 новых случаев. Но в дальнейшем количество новых больных начало уменьшаться.
  • За сутки 8 марта в столице зарегистрировали 201 новый случай коронавируса. 
  • Но уже 9 марта количество больных COVID в Киеве резко увеличилось – 644 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.
  • За сутки 11 марта в Украине зафиксировали 12 946 новых случаев коронавируса, выздоровели 4 630 человек, летальных исходов и госпитализаций немного меньше, чем накануне: в больницы положили 3 843 больных, не смогли спасти 230 пациентов.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирус


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