СOVID в Киеве: число заражений продолжает расти

В столице не уменьшается количество новых случаев коронавируса – за сутки 11 марта зарегистрировали 896 больных, 23 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-пресс-конференции 12 марта

Прямая речь: "Опять начала расти заболеваемость в столице. В течение последних двух недель количество больных, к сожалению, не уменьшается. 896 инфицированных обнаружили в городе за прошедшие сутки. Умерли 23 человека".

Детали: Среди новых больных 505 женщин от 18 до 99 лет и 22 девочки от 2 до 17 лет, а также 350 мужчин от 18 до 89 лет и 19 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболел, в частности, 21 медик.

129 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (188), Печерском (94) и в Дарницком (91) районах.

Всего за период пандемии в столице зафиксировали 144 910 случаев коронавируса, 2857 человек умерли.

Всего коронавирус преодолели 97 648 жителей столицы, из них 428 за минувшие сутки.

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