В Минздраве рассказали о Covid-вакцинации пожилых людей
В Украине пожилым людям, которым сложно передвигаться, прививки от COVID-19 будут делать на дому.
Источник: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью изданию НВ
Прямая речь: "Мы приближаем место проведения прививки престарелых к местам их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививку дома вместе с людьми, которые за ними ухаживают".
Детали: Ляшко отметил, что стратегия вакцинации также зависит и от вида препарата, которым делают прививки.
Сейчас используют десятидозные флаконы CoviShield (от AstraZeneca). Однако в дальнейшем, когда Украина получит Sinovac, то это позволит делать прививки точечно, поскольку она расфасована в шприцы по одной дозе.
По словам главного санитарного врача, если поступят однодозово упакованные препараты от Covid, то Минздрав пересмотрит дорожную карту и нарастит мощности мобильных бригад, которые поедут вакцинировать именно маломобильное население.
Напомним:
- За сутки 12 марта в Украине против COVID-19 было привито 9304 человека, из них больше всего в Киевской области.
- Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия COVID-19 официально длится с 11 марта 2020 года.