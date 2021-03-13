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Больше всего новых случаев COVID в Европе в Италии, Франции и Польше

Суббота, 13 марта 2021, 23:35
Больше всего новых случаев COVID в Европе в Италии, Франции и Польше

За прошедшие сутки в странах Европы зарегистрировали более 100 000 заражений COVID-19.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 415 512 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 177 876 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Франция Польша, Чехия и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге наша страна на 9-м месте.

 
Лидеры антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 в Европе

Сейчас всего в мире диагностировано 120 миллионов случаев заражения коронавирусом, 96 миллионов больных уже вылечились. Подтверждено 2 658 375 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 20 миллионов человек.

Важливо знати: Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии COVID-19, которая может привести к очередному локдауну.

Тем временем в Украине обнаружили два случая "британского" штамма COVID-19 - у двух жителей Ивано-Франковск

В Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

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Темы: коронавирус
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