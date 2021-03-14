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Восьмой запуск SpaceX в 2021 году выполнит многоразовая Falcon 9, которая полетит в девятый раз

Воскресенье, 14 марта 2021, 02:42
Восьмой запуск SpaceX в 2021 году выполнит многоразовая Falcon 9, которая полетит в девятый раз

14 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставит на орбиту Земли 21-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз выведет ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила восемь подобных миссий.

Источник: сайт SpaceX, видання Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоится из комплекса 39А космического центра Кеннеди в штате Флорида в 12:00 по киевскому времени.

Это уже 112-й запуск ракет поколения Falcon и 8-й в 2021 году.

 

В компании отметили, что первая многоразовая ступень Falcon 9 ранее уже восемь раз использовалась для доставки грузов на орбиту Земли, а половины многоразового обтекателя будут использованы повторно.

Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлиться на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Предыдущий запуск состоялся 11 марта, а следующий уже запланирован на 21 марта. В єтом году компания Маска планирует осуществить 48 запусков.

 

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship. 

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Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Илон Масккосмос
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