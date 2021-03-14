Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Восьмой запуск SpaceX в 2021 году выполнит многоразовая Falcon 9, которая полетит в девятый раз

Воскресенье, 14 марта 2021, 02:22

14 марта американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставит на орбиту Земли 21-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз выведет ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила восемь подобных миссий.

Источник: сайт SpaceX, видання Everyday Astronaut

Детали: Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, состоится из комплекса 39А космического центра Кеннеди в штате Флорида в 12:00 по киевскому времени.

Это уже 112-й запуск ракет поколения Falcon и 8-й в 2021 году.

 

В компании отметили, что первая многоразовая ступень Falcon 9 ранее уже восемь раз использовалась для доставки грузов на орбиту Земли, а половины многоразового обтекателя будут использованы повторно.

Через 9 минут после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя Falcon 9 должна приземлиться на беспилотную платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Следующий запуск уже запланировано на 21 марта.

 

Справка: Компания Илона Маска – мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их более 1000, а через несколько лет их количество должно достигнуть 42 тысяч.

Ракета Falcon 9, которая используется для доставки спутников системы Starlink на орбиту, за один вылет может доставить максимум 60 аппаратов. Большее количество спутников сможет выводить космический корабль компании Маска – Starship. 

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX и OneWeb

Напомним:

  • Первые разработки Starlink начались еще в 2015 году, а 22 февраля 2018 компания запустила в космос тестовые прототипы.
  • По словам экспертов, если проект будет успешным, люди во всем мире, в частности, в отдаленных поселениях, получат интернет, который примерно в 40 раз быстрее, чем тот, что предлагают провайдеры.

Что предшествовало: SpaceX выпустила бета-версию приложения для пользования спутниковым интернетом Starlink.

Темы: Илон Масккосмос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко призвал украинцев вакцинироваться

"Буковель" закрыли до конца марта, туристам предлагают альтернативу

фотоКличко во время учений по теробороне лег под танк и бросил гранату

фотоСтало известно имя воина, убитого оккупантами в пятницу на Донбассе

В "Слуге народа" объяснили, почему Разумков не вошел в политсовет партии

Лукашенко отреагировал на фильм о его богатствах

Все новости...
Илон Маск
Запуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе
На Илона Маска подали в суд из-за его "беспорядочных" твитов
Спутниковый интернет от SpaceX будет доступен также для самолетов, кораблей, грузовиков и кемперов
Последние новости
02:22
ВидеоВосьмой запуск SpaceX в 2021 году выполнит многоразовая Falcon 9, которая полетит в девятый раз
01:23
ВидеоЗапуск Starship SN11 с космодрома SpaceX у города Starbase готовится уже на следующей неделе
00:54
Bitcoin обновил исторический максимум
00:35
Больше всего новых случаев COVID в Европе в Италии, Франции и Польше
23:56
Столичный регион Франции не может справиться с наплывом больных Covid
23:44
"Слуги народа" Киевщины против назначения Дубинского в руководящий орган партии
23:15
Порошенко призвал украинцев вакцинироваться
22:37
ГБР завершило следствие по делу присвоения 2,4 млн при строительстве казарм
22:04
На МКС продолжает падать давление – российский космонавт
21:29
В Минздраве рассказали о Covid-вакцинации пожилых людей
Все новости...