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Главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19

Понедельник, 15 марта 2021, 01:40
Главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19

Главный инфекционист США врач Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции, а также призвал Трампа убедить своих сторонников в необходимости вакцинации.

Источник: Голос Америки

Прямая речь Фаучи: "Мы должны поставить линию раздела между политическими предпочтениями и здравым смыслом, несомненным вопросам здоровья населения ... Вакцины спасли нас от кори, ветрянки, полиомиелита. В чем проблема?"

Детали: Фаучи указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности возникновения подобного в США уже через несколько недель. Также врач добавил, что пока не пришло время объявлять победу над вирусом.

"Они думали, что избавились (вируса), но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", - сказал Фаучи о европейских чиновников.

Кроме того, Фаучи призвал Трампа убедить своих сторонников получить вакцину.

Ведь накануне канал PBS обнародовал опроса, свидетельствует, что почти половина лиц, причисляющих себя к республиканской партии, сказали, что они не будут вакцинироваться от COVID-19.

"Я думаю, это будет иметь огромное значение", если Трамп, который является очень популярным среди республиканцев, выразит поддержку вакцинации, сказал Фаучи.

Предыстория:

  • Длительный период в США обнаруживали больше больных коронавирус в мире. По состоянию на прошедшие сутки новый случаев болезни зафиксировали почти 50 000, в общем выздоровели от коронавируса более полумиллиона человек.
  • 13 марта сообщили, что США преодолели отметку в 100 млн прививок от коронавируса - впрочем, пока речь идет о количестве уколоть доз, а не 100 000 000 вакцинированных людей.
  • США вакцинируют своих граждан препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Кроме того, недавно было принято однократной вакцину Johnson & Johnson.
  • Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца до конца мая.

Темы: СШАкоронавирус
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