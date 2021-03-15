Главный инфекционист США предупредил о новой волне COVID-19
Главный инфекционист США врач Энтони Фаучи заявил об угрозе новой волны коронавирусной инфекции, а также призвал Трампа убедить своих сторонников в необходимости вакцинации.
Источник: Голос Америки
Прямая речь Фаучи: "Мы должны поставить линию раздела между политическими предпочтениями и здравым смыслом, несомненным вопросам здоровья населения ... Вакцины спасли нас от кори, ветрянки, полиомиелита. В чем проблема?"
Детали: Фаучи указал на новые тренды распространения инфекции в Европе и предупредил о возможности возникновения подобного в США уже через несколько недель. Также врач добавил, что пока не пришло время объявлять победу над вирусом.
"Они думали, что избавились (вируса), но это не так. И теперь количество случаев увеличивается", - сказал Фаучи о европейских чиновников.
Кроме того, Фаучи призвал Трампа убедить своих сторонников получить вакцину.
Ведь накануне канал PBS обнародовал опроса, свидетельствует, что почти половина лиц, причисляющих себя к республиканской партии, сказали, что они не будут вакцинироваться от COVID-19.
"Я думаю, это будет иметь огромное значение", если Трамп, который является очень популярным среди республиканцев, выразит поддержку вакцинации, сказал Фаучи.
Предыстория:
- Длительный период в США обнаруживали больше больных коронавирус в мире. По состоянию на прошедшие сутки новый случаев болезни зафиксировали почти 50 000, в общем выздоровели от коронавируса более полумиллиона человек.
- 13 марта сообщили, что США преодолели отметку в 100 млн прививок от коронавируса - впрочем, пока речь идет о количестве уколоть доз, а не 100 000 000 вакцинированных людей.
- США вакцинируют своих граждан препаратами от Pfizer-BioNTech и Moderna. Кроме того, недавно было принято однократной вакцину Johnson & Johnson.
- Президент Джо Байден заявил, что США будут иметь достаточно доз вакцины против COVID-19 для каждого взрослого американца до конца мая.