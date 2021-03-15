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Через ОАСК хотят отменить реорганизацию академии госуправления при президенте

Понедельник, 15 марта 2021, 13:02
Через ОАСК хотят отменить реорганизацию академии госуправления при президенте

Окружной административный суд города Киева зарегистрировал иск к Кабинету министров и Министерству образования и науки по обжалованию реорганизации Национальной академии государственного управления при президенте.

Источник: ОАСК

Детали: Среди требований иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 февраля 2021 года, которым МОН было поручено принять меры, связанные с реорганизацией Национальной академии.

Это учебное заведение должны присоединить к Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, а региональные институты академии - к Национальному техническому университету "Днепровская политехника", Государственному университету "Одесская политехника", Харьковскому национальному университету имени В. Н. Каразина и Национальному университету "Львовская политехника" соответственно.

Истец в сообщении суда не указан.

Отмечается, что вместе с иском в суд поступило заявление о его обеспечении, в котором истец просит суд запретить министерству совершать действия, связанные с реорганизацией Национальной академии путем присоединения к других учебных заведений.

Дословно ОАСК: "Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу".

Что предшествовало: В ноябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Национальной академии государственного управления при президенте Украины в сферу управления Минобразования.

Напомним: В Офисе президента подготовили проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Знать больше: "Президентов много – ОАСК один. Как Павел Вовк стал позорным судьей десятилетия"

Украинская правда
Темы: образованиеОАСК
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