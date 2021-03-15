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На Банковой подготовили законопроект о ликвидации ОАСК

Понедельник, 15 марта 2021, 11:12

В Офисе президента подготовили проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Источник: материал "Украинской правды" и Центра противодействия коррупции "Президентов много – ОАСК один. Как Павел Волк стал позорным судьей десятилетия"; вывод Высшего совета правосудия

Детали: Законопроект предусматривает ликвидацию не только ОАСК, но и Киевского окружного админсуда, полномочия которого распространяются на Киевскую область.

Вместо этих двух учреждений предлагается создать Окружной административный суд Киевской области и Киева.

Он должен быть расположен в столице и отвечать как за Киев, так и за область.

В пояснительной записке к проекту говорится, что его разработали "с целью оптимизации расходов государственного бюджета", а принятие такого закона также "обеспечит... доступ граждан к независимому и беспристрастному суду, повысит эффективность правосудия судами".

По состоянию на 15 марта Владимир Зеленский не зарегистрировал свой законопроект в Верховной Раде.

Офис президента еще 3 февраля 2021 года направил законопроект в Высший совет правосудия, которая должна оценивать подобные предложения до того, как их будет рассматривать парламент.

5 марта ВРП утвердила свое заключение, написав, что реализация законопроекта "не представляется возможным до момента создания и начала работы... Высшей квалификационной комиссии судей", деятельность которой приостановили в рамках судебной реформы Зеленского.

Также ВРП отметила, что из предложений Офиса президента "не усматривается, каким образом расходы государственного бюджета... будут оптимизированы", и отметила, что законопроект "должен соответствовать общим требованиям: быть четким, согласованным и обоснованным, таким, котороый не порождает сомнений в конституционности и соответствует принципу независимости судебной власти".

Знать больше: "Президентов много – ОАСК один. Как Павел Волк стал позорным судьей десятилетия"

Предыстория:

  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
  • Судей ОАСК, главу Государственной судебной администрации, бывших высокопоставленных чиновников и других лиц подозревают в: создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов. 
  • В октябре 2020 года украинцы призвали президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева.
  • 15 февраля в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева, которые перед этим анонсировал президент Владимир Зеленский.
  • Президент предлагает исключить из подсудности ОАСК дела по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины.

Читайте также"Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти

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Украинская правда
Темы: ОАСКЗеленский


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