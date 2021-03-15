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В Виннице в большинстве больниц для пациентов с COVID-19 занято 95% коек

Понедельник, 15 марта 2021, 18:08

В трех из 5 больниц, где лечатся больные на коронавирус в Виннице, процент загруженности коек составляет 95.

Источник: пресс-служба Винницкого горсовета

Детали: Речь идет о ГКБ №1, ГКБ №3 и о 1-й роддоме, где места для больных на коронавирус заняты на 95%.

Сообщается, что в целом загруженность коечного фонда городских больниц, где оказывают стационарную помощь больным на коронавирус, сейчас составляет 85%.

Кроме того, в городе задействовано 615 из 766 кислородных точек (или 80%).

Всего в Виннице болеет 7013 горожан. Из которых 533 человека (или 7,6%) получают стационарную медицинскую помощь, а остальные - 6480 человек, - лечатся дома.

По словам местного директора департамента здравоохранения Александра Шиша ежедневно в Виннице происходит забор 800-900 образцов биоматериала для проведения тестов на коронавирус.

Среди тяжелых больных в городе преобладают пациенты в возрасте 50-69 лет и выше, относительно летальных случаев - это преимущественно лица в возрасте 65+, которые имеют сложные сопутствующие заболевания (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение 3-й степени и сахарный диабет).

В целом по городу показатель летальности от коронавируса сейчас составляет 1,7% (в Украине - 1,9%).

В то же время в Винницкой области фиксируют превышение уровня госпитализации на 100 тысяч населения - 121-123% при нормативе не более 60%.

Всего с начала эпидемии в Виннице подтверждено 21 348 случаев COVID-19, выздоровели - 13 969 пациентов (65,4%), умерли от осложнений 366 человек.

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COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 

  • По состоянию на 14 марта Украина среди стран мира занимала 9 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 5 позицию.
  • Сейчас в Украине 4 области находятся в "красной" зоне по показателям заболевания коронавирус. В этих областях не работает железнодорожный транспорт. На Франковщине развернули мобильные госпитали у районных больниц.
  • Во власти ухудшение ситуации с коронавирусом называют "третьей волной" и не исключают нового локдауна.

Украинская правда
Темы: ВинницакоронавирусCovid-2019


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