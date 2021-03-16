За время протестов в Мьянме убили почти 140 человек
Вторник, 16 марта 2021, 01:39
В Мьянме после военного переворота 1,5 месяца продолжаются протесты, во время которых было убито 138 человек, среди погибших - женщины и дети.
Источник: DW со ссылкой на сообщение ООН
Детали: Только за минувшие выходные в крупнейшем городе стране Янгоне и других населенных пунктах убили 56 человек. Среди погибших есть женщины и дети.
ООН призывает международное сообщество "объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы".
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш "решительно осудил это насилие, продолжается против мирных протестующих, и постоянное нарушение основных прав человека в Мьянме ''.
Предыстория:
- Военные 1 февраля захватили власть в Мьянме и задержали лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи и других лидеров государства.
- Вечером в воскресенье, 14 февраля, в крупные города Мьянмы заехали колонны бронетехники и грузовиков с военными.
- По меньшей мере 38 человек погибли 3 марта во время протестов в Мьянме, отмечают в ООН.
- В промышленном пригороде Мьянмы 13-14 марта во время митингов силовики убили не менее 22 протестующих, в других местах погибли 16 митингующих и один полицейский.