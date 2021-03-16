За время протестов в Мьянме убили почти 140 человек

В Мьянме после военного переворота 1,5 месяца продолжаются протесты, во время которых было убито 138 человек, среди погибших - женщины и дети.

Источник: DW со ссылкой на сообщение ООН

Детали: Только за минувшие выходные в крупнейшем городе стране Янгоне и других населенных пунктах убили 56 человек. Среди погибших есть женщины и дети.

ООН призывает международное сообщество "объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш "решительно осудил это насилие, продолжается против мирных протестующих, и постоянное нарушение основных прав человека в Мьянме ''.

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