На платных камерах СИЗО заработали почти 2,8 миллиона гривен

На платных камерах с улучшенными бытовыми условиями следственные изоляторы в Украине заработали 2795326 гривен.

Источник: Министерство юстиции Украины в Facebook

Детали: По данным, Минюста, все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта на платных камерах, направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.

На начало марта этого года обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.

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