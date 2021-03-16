На платных камерах СИЗО заработали почти 2,8 миллиона гривен
Вторник, 16 марта 2021, 06:37
На платных камерах с улучшенными бытовыми условиями следственные изоляторы в Украине заработали 2795326 гривен.
Источник: Министерство юстиции Украины в Facebook
Детали: По данным, Минюста, все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта на платных камерах, направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.
На начало марта этого года обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.
Предыстория:
- В Одесском и Николаевском следственных изоляторах в начале августа 2020 начали работать платные камеры.
- С 8 мая 2020 в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.
Украинская правда