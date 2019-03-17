Госдеп США: российский "референдум" в Крыму - фарс под дулами пистолетов

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Воскресенье, 17 марта 2019, 03:20

В Государственном департаменте США назвали "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией 5 лет назад, в марте 2014-го, "крымский референдум".

Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.

"Российский так называемый "референдум" под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым - это Украина", - написал Палладино в Twitter.

Напомним:

  • В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, в Крыму появились военные без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", которые фактически захватывали украинские военные части.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • 17 апреля президент РФ Владимир Путин впервые публично признал, что "зеленые человечки" в Крыму - это российские военные.
  • В июне 2018 года Путин уклончиво ответил на вопрос о роли российских войск в аннексии Крыма, заявляя, что они "обеспечили проведение независимых свободных выборов" на полуострове.
  • Россия до сих пор не признает присутствия своих военных на оккупированном Донбассе.
  • Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов рассказал, что захват полуострова произошел под личным руководством президента РФ Владимира Путина.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация Росcия США


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