Госдеп США: российский "референдум" в Крыму - фарс под дулами пистолетов

В Государственном департаменте США назвали "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией 5 лет назад, в марте 2014-го, "крымский референдум".

Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино.

"Российский так называемый "референдум" под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым - это Украина", - написал Палладино в Twitter.

Russia’s so-called “referendum” at the barrel of a gun in #Crimea five years ago was a farce rightfully condemned by the international community. #CrimeaisUkraine