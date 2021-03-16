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Разумкову доверяют больше всего, конкуренцию Зеленскому составляет Притула

Вторник, 16 марта 2021, 13:24

Уровень доверия к политикам лучше всего у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, президента Владимира Зеленского, шоумена Сергея Притулы, мэра Киева Виталия Кличко.

Источник: опрос Центра Разумкова, проведенный 5-9 марта

Детали: Ко всем политикам, государственным чиновникам и общественным деятелям, чье имя было представлено в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие. 

Несколько чаще по сравнению с другими доверие выражается Дмитрию Разумкова (ему доверяют 38% опрошенных, однако не доверяют 48%), Владимиру Зеленскому (соответственно 31% и 63%), Сергею Притуле (31% и 51%) и Виталию Кличко (29% и 62%).

Чаще всего респонденты выражают недоверие Виктору Медведчуку (78%, тогда как доверяют ему 13%), Вадиму Рабиновичу (соответственно 76,5% и 14%), Михэилу Саакашвили (соответственно 74% и 15%), Петру Порошенко ( 73% и 22 %), Денису Шмыгалю (72% и 16%), Арсену Авакову (72% и 19%), Юлии Тимошенко (72% и 20,5%), Юрию Бойко (71,5% и 21,5 %).

При этом наилучший баланс доверия и недоверия – у Дмитрия Разумкова, Сергея Притулы, лидера "Голоса" Киры Рудык и секретаря СНБО Алексея Данилова.

 

Напомним: В декабре 2020 года рейтинг доверия, по данным группы "Рейтинг", возглавлял Владимир Зеленский (доверяли 44% опрошенных, не доверяли 53%), за ним шли городской глава Киева Виталий Кличко (33% доверия и 54% недоверия) и бывший премьер Владимир Гройсман (31% и 58%), а больше всего недоверия имел бывший премьер Арсений Яценюк (ему не доверяли 78% опрошенных, имели доверие 15%).

Справка: Социологическая служба Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года опросила 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Темы: социологияопросРазумков ДмитрийЗеленскийСергей Притула


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