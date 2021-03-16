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Рада направила в КС законопроект о назначении директоров ГБР и НАБУ

Вторник, 16 марта 2021, 13:28

Народные депутаты направили в Конституционный суд законопроект № 5133 о назначении и увольнении директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины.

Его направили в КС для получения заключения о соответствии требованиям ст. 157 и 158 Конституции.

Согласно законопроекту парламент будет давать согласие президенту назначать по результатам конкурсного отбора и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Мысли нардепов относительно законопроекта разделились. Пропрезидентская "Слуга народа" считает, что документом удастся обеспечить независимость этих антикоррупционных органов.

Оппозиция думает, что таким образом президент получит возможность влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

По Конституции законопроект о внесении изменений в основной закон считается принятым, если на заседании ВР за него проголосовали не менее 300 нардепов.

Украинская правда
Темы: КСНАБУГБРВерховная Радазаконодательство


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