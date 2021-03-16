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Рада направила в КС законопроект о назначении директоров ГБР и НАБУ

Вторник, 16 марта 2021, 12:28
Рада направила в КС законопроект о назначении директоров ГБР и НАБУ

Народные депутаты направили в Конституционный суд законопроект № 5133 о назначении и увольнении директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Источник: сайт Верховной Рады

Детали: Законопроект предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины.

Его направили в КС для получения заключения о соответствии требованиям ст. 157 и 158 Конституции.

Согласно законопроекту парламент будет давать согласие президенту назначать по результатам конкурсного отбора и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Мысли нардепов относительно законопроекта разделились. Пропрезидентская "Слуга народа" считает, что документом удастся обеспечить независимость этих антикоррупционных органов.

Оппозиция думает, что таким образом президент получит возможность влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

По Конституции законопроект о внесении изменений в основной закон считается принятым, если на заседании ВР за него проголосовали не менее 300 нардепов.

Напомним: 

  • В 2019 году Конституционный суд Украины признал частично неконституционными положения законопроекта, который предусматривает право президента назначать и увольнять руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.
  • В соответствии с действующим законодательством, отзыва с должности главы НАБУ (ныне ведомство возглавляет Артем Сытник) не существует.
  • 15 февраля стало известно, что Кабинет министров рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, который регулирует  работу НАБУ и в частности может стать основанием увольнения директора НАБУ.
  • 16 марта Кабинет министров подготовил и уже зарегистрировал в Верховной Раде новую версию законопроекта №5070 об увольнении действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Украинская правда

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Темы: КСНАБУГБРВерховная Радазаконодательство
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