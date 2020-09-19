Для звільнення Ситника треба міняти закон – спікер ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни до законодавства.

Джерело: Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Станом на сьогодні, згідно з чинним законодавством, навіть після рішення КСУ немає механізмів відкликання з посади очільника НАБУ.

З іншого боку, ми розуміємо, що тоді, коли ухвалювався цей закон, багато експертів говорили, що президент призначає на посаду указом, який суперечить Конституції.

Тому необхідно було або вносити зміни до Конституції, а це важкий і тривалий процес, або по-іншому виписувати закони".

"Таке рішення КС у великій мірі можливо було передбачити. Тому зараз треба буде змінювати законодавство, приводити його у відповідність до рішення Конституційного Суду".

Деталі: Разумков зазначив, що законопроєкт з цього питання зареєстрований головою комітету з питань антикорупційної політики Анастасією Радіною.

Спікер також наголосив, що за тим законодавством, яке є сьогодні, директор НАБУ може піти з посади лише сам.

Пряма мова: "Станом на сьогодні так закон виписаний, що з посади він може піти самостійно, його не можуть примусити це зробити".

Що передувало: 11 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що Конституційний Суд або Верховна Рада мають прописати механізм реалізації рішення КС щодо неконституційності призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

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